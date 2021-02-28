Мусаев: «Ничья с „Уралом“ дома — это не то, на что мы рассчитывали»

Главный тренер «Краснодара» подвел итоги матча с «Уралом» (2:2) в 20-м туре чемпионата России.

Переломный момент — удаление Смольникова. До этого встреча шла под нашим контролем, «Краснодару» удалось забить гол. Были моменты, чтобы удваивать преимущество, но не получилось. Знаете, мне кажется, что у нас слишком низкий уровень жесткости, раз у нас так легко дают удаления. В Европе летят искры, но судья дает играть.

Провалили начало второй половины, особенно в зоне подбора. Оттуда и пришли два пропущенных гола. Но ребята смогли проявить характер и восстановить равенство на табло. Ничья с «Уралом» дома — это не то, на что мы рассчитывали.