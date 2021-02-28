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Мусаев: «Ничья с „Уралом“ дома — это не то, на что мы рассчитывали»

28 февраля 2021, 21:38
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча с «Уралом» (2:2) в 20-м туре чемпионата России.

Переломный момент — удаление Смольникова. До этого встреча шла под нашим контролем, «Краснодару» удалось забить гол. Были моменты, чтобы удваивать преимущество, но не получилось. Знаете, мне кажется, что у нас слишком низкий уровень жесткости, раз у нас так легко дают удаления. В Европе летят искры, но судья дает играть.

Провалили начало второй половины, особенно в зоне подбора. Оттуда и пришли два пропущенных гола. Но ребята смогли проявить характер и восстановить равенство на табло. Ничья с «Уралом» дома — это не то, на что мы рассчитывали.

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112910415
112910415
01 марта в 06:41
счастье, что не проиграли
Ironigor
Ironigor
28 февраля в 22:24
Я думал ты уже на пресс конференцию не пойдёшь. Мультик из Простоквашино когда почтальон стучался в дерь к ним, а от туда ему воробей, - " кто там ?" А это он почтальон Печкин( Мусаев) . Он как в танке непробиваемый .
Valeriy-48
Valeriy-48
28 февраля в 21:56
О как! оказывается у нас слишком низкий уровень жесткости, а может быть очень низкий уровень образования тренера?
Иван Тасминский
Иван Тасминский
28 февраля в 21:52
Конечно не то. Любые нормальные болельщики рассчитывают на скорейшее увольнение Мусаева.
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