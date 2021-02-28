Августиняк: «Я впервые в жизни забил два мяча в одном матче»

Полузащитник «Урала» поделился эмоциями после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в матче 20-го тура чемпионата России. Польский футболист забил 2 гола в этой встрече.

Для нас это была очень тяжелая встреча, так как это первый официальный матч в этом календарном году. «Краснодар» же отыграл уже три встречи. «Урал» плохо начал игру, но мы собрались и забили сопернику два гола. Увы, но в конце мы упустили победу, позволив «Краснодару» сравнять счет.

Два гола? Знаете, я показал не самый лучший свой футбол. Я впервые в жизни забил два мяча в одном матче, поэтому рад данному событию. «Краснодар» действовал очень высоко, прессинговали нас.