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Павлюченко: «Промес не готов, физически выглядел очень слабо»

28 февраля 2021, 19:04
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о поражении «красно-белых» в матче РПЛ с «Рубином» (0:2).

Судейство было в порядке, по работе арбитров вообще вопросов нет. Считаю, что удаления у «Спартака» и «Рубина» были стопроцентные.

А по игре, конечно, мне не понравилось, что «Спартак» проиграл – «Рубин» сегодня был хорош и просто переиграл «Спартак», от этого и результат. И, конечно, Зобнин подвел команду – нельзя так удаляться.

Вокруг Промеса было много шума, все ждали, что он выйдет, сразу забьет пять мячей и все будет хорошо. Со стороны видно, это моё мнение, что он не готов – первый матч, эмоции, было желание, но этого мало.

Может быть, он перенастроился, физически он выглядел очень слабо. На мой взгляд, он бы принес больше пользы, если бы вышел на замену минут на 30-35. Сегодня на себя, каким я его раньше видел, не был похож. Может быть, к следующему туру будет получше.

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galem72
galem72
01 марта в 10:05
"...он бы принес больше пользы, если бы вышел на замену минут на 30-35..."

Очень верно подмечено! Ни о каком выходе со старта для Антохи речи быть не может. Ему нужна наигровка с партнёрами по команде на тарасовской траве. Он в Аяксе-то по праздникам выходил, а тут сразу с самолёта и на газон. Так что Тэд погорячился с ним...
karnager
karnager ответ 25процентный клоун (раскрыть)
28 февраля в 23:09
скоро попросит зе луиша обратно
cska1948
cska1948
28 февраля в 20:09
Тедеско выпустил Промеса в старте, что называется на БИС, по многочисленным просьбам болельщиков и многообещающим авансам раздаваемых Промесу отовсюду вплоть до утюгов!
112910415
112910415
28 февраля в 19:24
конечно, в старте выходить ему не надо было ...
но сыграл-то вполне хорошо, и это только начало !
25процентный клоун
25процентный клоун
28 февраля в 19:15
Умные слова, и так было бы справедливее.
Промес не заслужил стартового состава. Но в каком сейчас шоке Куинси от игры Бакаева, таких напарников у него ещё не было.
Но Бакаева таким сделали, он был топ
Futurista
Futurista
28 февраля в 19:12
Если вспомнить у Промеса и в прошлый его приход в Спартак не сразу все пошло...адаптируется еще...сюрприз будет))...
ABir
ABir
28 февраля в 19:09
Никто не ждал пяти мячей. Тут Рома порет чушь. Да Промес не был на голову сильней остальных, но и хуже не был
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