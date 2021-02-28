Павлюченко: «Промес не готов, физически выглядел очень слабо»

Бывший нападающий «Спартака» высказался о поражении «красно-белых» в матче РПЛ с «Рубином» (0:2).

Судейство было в порядке, по работе арбитров вообще вопросов нет. Считаю, что удаления у «Спартака» и «Рубина» были стопроцентные.

А по игре, конечно, мне не понравилось, что «Спартак» проиграл – «Рубин» сегодня был хорош и просто переиграл «Спартак», от этого и результат. И, конечно, Зобнин подвел команду – нельзя так удаляться.

Вокруг Промеса было много шума, все ждали, что он выйдет, сразу забьет пять мячей и все будет хорошо. Со стороны видно, это моё мнение, что он не готов – первый матч, эмоции, было желание, но этого мало.

Может быть, он перенастроился, физически он выглядел очень слабо. На мой взгляд, он бы принес больше пользы, если бы вышел на замену минут на 30-35. Сегодня на себя, каким я его раньше видел, не был похож. Может быть, к следующему туру будет получше.