Павлюченко: «Промес не готов, физически выглядел очень слабо»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о поражении «красно-белых» в матче РПЛ с «Рубином» (0:2).
Судейство было в порядке, по работе арбитров вообще вопросов нет. Считаю, что удаления у «Спартака» и «Рубина» были стопроцентные.
А по игре, конечно, мне не понравилось, что «Спартак» проиграл – «Рубин» сегодня был хорош и просто переиграл «Спартак», от этого и результат. И, конечно, Зобнин подвел команду – нельзя так удаляться.
Вокруг Промеса было много шума, все ждали, что он выйдет, сразу забьет пять мячей и все будет хорошо. Со стороны видно, это моё мнение, что он не готов – первый матч, эмоции, было желание, но этого мало.
Может быть, он перенастроился, физически он выглядел очень слабо. На мой взгляд, он бы принес больше пользы, если бы вышел на замену минут на 30-35. Сегодня на себя, каким я его раньше видел, не был похож. Может быть, к следующему туру будет получше.
Очень верно подмечено! Ни о каком выходе со старта для Антохи речи быть не может. Ему нужна наигровка с партнёрами по команде на тарасовской траве. Он в Аяксе-то по праздникам выходил, а тут сразу с самолёта и на газон. Так что Тэд погорячился с ним...
Очень верно подмечено! Ни о каком выходе со старта для Антохи речи быть не может. Ему нужна наигровка с партнёрами по команде на тарасовской траве. Он в Аяксе-то по праздникам выходил, а тут сразу с самолёта и на газон. Так что Тэд погорячился с ним...
но сыграл-то вполне хорошо, и это только начало !
но сыграл-то вполне хорошо, и это только начало !
Промес не заслужил стартового состава. Но в каком сейчас шоке Куинси от игры Бакаева, таких напарников у него ещё не было.
Но Бакаева таким сделали, он был топ
Промес не заслужил стартового состава. Но в каком сейчас шоке Куинси от игры Бакаева, таких напарников у него ещё не было.
Но Бакаева таким сделали, он был топ