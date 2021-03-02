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Анчелотти: «„Эвертон“ мечтает попасть в топ-4»

02 марта 2021, 06:11
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 0Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти после победы над «Саутгемптоном» (1:0) в 26-м туре чемпионата Англии высказался о текущем положении своей команды в таблице.

«Ириски» делят 6-7 места с «Ливерпулем». Однако у подопечных Анчелотти есть игра в запасе. Отставание от 4-й строчки составляет 2 очка.

У нас есть прекрасная возможность попасть в топ-4, и мы хотели бы прикоснуться к этой позиции. В четверг мы должны приложить все усилия в матче [с «Вест Бромвичем»], чтобы постараться оказаться там. Это реальная возможность.

Не имеет значения, как долго мы там пробудем. Важно то, как мы будем там себя чувствовать. Серьёзная борьба за места будет длиться до конца сезона, и мы можем быть довольны тем, что у нас есть возможность побороться за эту позицию.

Попасть в топ-4 — это будет исполнением нашей мечты, мы достаточно близки... но сезон длинный.

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Все комментарии
ilyafrom
ilyafrom
02 марта в 08:24
Чемпион уже известен. Интересно, кто займет 2,3,4 места.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 марта в 07:36
Надо не прикоснуться к топ 4,а попасть и закрепиться!
ЮЗИК
ЮЗИК
02 марта в 07:34
У ирисок с Карло есть хорошие шансы бороться за первую четвёрку
Против ЦСКА
Против ЦСКА
02 марта в 06:37
На место в топ-4 много конкурентов
Октябрь 1917
Октябрь 1917
02 марта в 06:30
АПЛ может легко дать в ЛЧ 6-8 конкурентноспособных команд.
КЭТиК
КЭТиК
02 марта в 06:30
Лига Чемпионов - это большие деньги.
Остапчук 67
Остапчук 67
02 марта в 06:27
Надо постараться попасть
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