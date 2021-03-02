Анчелотти: «„Эвертон“ мечтает попасть в топ-4»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти после победы над «Саутгемптоном» (1:0) в 26-м туре чемпионата Англии высказался о текущем положении своей команды в таблице.
«Ириски» делят 6-7 места с «Ливерпулем». Однако у подопечных Анчелотти есть игра в запасе. Отставание от 4-й строчки составляет 2 очка.
У нас есть прекрасная возможность попасть в топ-4, и мы хотели бы прикоснуться к этой позиции. В четверг мы должны приложить все усилия в матче [с «Вест Бромвичем»], чтобы постараться оказаться там. Это реальная возможность.
Не имеет значения, как долго мы там пробудем. Важно то, как мы будем там себя чувствовать. Серьёзная борьба за места будет длиться до конца сезона, и мы можем быть довольны тем, что у нас есть возможность побороться за эту позицию.
Попасть в топ-4 — это будет исполнением нашей мечты, мы достаточно близки... но сезон длинный.