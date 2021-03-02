Анчелотти: «„Эвертон“ мечтает попасть в топ-4»

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02 марта 2021, 06:11

Главный тренер «Эвертона» после победы над «Саутгемптоном» (1:0) в 26-м туре чемпионата Англии высказался о текущем положении своей команды в таблице.

«Ириски» делят 6-7 места с «Ливерпулем». Однако у подопечных Анчелотти есть игра в запасе. Отставание от 4-й строчки составляет 2 очка.