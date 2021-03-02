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Почеттино: «У Мбаппе есть потенциал, чтобы сменить Месси и Роналду»

02 марта 2021, 02:54

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино в интервью AFP ответил на вопрос о том, сможет ли форвард ПСЖ Килиан Мбаппе сменить Лионеля Месси и Криштиану Роналду, считающихся главными футбольным звёздами современности.

У Мбаппе есть потенциал. Ему не хватает только времени. Но мы не можем ускорить этот процесс. Я думаю, что он уже один из лучших игроков в мире.

Ему потребуется время, чтобы дополнить своё резюме и получить признание, которое он заслуживает и которое получит.

Ранее появилась информация о том, что «Ливерпуль» готов потратить 200 млн евро на трансфер Мбаппе.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
02 марта в 08:35
Роналду и Месси уже за тридцать, они по прежнему демонстрируют классный футбол, но вечно играть никто не может. Футболу нужны новые герои. Ими могут стать Эрлинг Холанд и Мбаппе. В свои двадцать два Килиан уже имеет медаль чемпиона мира и чемпиона французского первенства. Думаю теперь цель - триумф в Лиге Чемпионов. У Мбаппе есть все задатки, чтобы стать лучшим в мире - бешенная скорость , игровое мышление, великолепная техника работы с мячом, хотя мои симпатии на стороне на мой взгляд более трудолюбивого и даже отрабатывающего в обороне викинга.
КЭТиК
КЭТиК
02 марта в 05:28
Лишь бы травмы не замечали.
Остапчук 67
Остапчук 67
02 марта в 04:21
Мбаппе сам разберётся
beefs
beefs
02 марта в 03:42
Таких уже будет..
Ironigor
Ironigor
02 марта в 03:03
Я думаю ему очень далеко до этих двух монстров !!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
02 марта в 02:55
Не стоит его сравнивать
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