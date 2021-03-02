Почеттино: «У Мбаппе есть потенциал, чтобы сменить Месси и Роналду»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино в интервью AFP ответил на вопрос о том, сможет ли форвард ПСЖ Килиан Мбаппе сменить Лионеля Месси и Криштиану Роналду, считающихся главными футбольным звёздами современности.
У Мбаппе есть потенциал. Ему не хватает только времени. Но мы не можем ускорить этот процесс. Я думаю, что он уже один из лучших игроков в мире.
Ему потребуется время, чтобы дополнить своё резюме и получить признание, которое он заслуживает и которое получит.
Ранее появилась информация о том, что «Ливерпуль» готов потратить 200 млн евро на трансфер Мбаппе.