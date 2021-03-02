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Кассано: «„Интер“ был смешон в этой ЛЧ. Серия А — посредственный турнир»

02 марта 2021, 03:19

Экс-нападающий «Интера» и сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал недавнее высказывание главного тренера «нерадзурри» Антонио Конте о том, что миланский клуб сейчас «сказал бы своё слово», если бы играл в Лиге чемпионов. Напомним, «Интер» занял четвёртое место в группе с «Реалом», «Боруссией» М и «Шахтёром».

Осознаёт ли Конте, что он не Гвардиола? Скажете своё слово в Лиге чемпионов? Да ладно. Я не тупой. Серия А — это посредственный турнир, еврокубки — другое дело. [Там] «Интер» не доминирует.

С Эриксеном они стали играть иначе, они выглядят солиднее, но не играют в классный футбол. В отличие от «Аталанты». «Интер» садится глубоко в оборону и ждёт хода соперника. Затем они пытаются дальним пасом доставить мяч до Лукаку.

«Интер» должен выиграть чемпионство. Они идут к этому, но они не показывают хорошей игры.

Если Конте допустил серьёзные ошибки, это только его вина. «Интер» был смешон в Лиге чемпионов. Они финишировали позади «Шахтёра».

Ранее Кассано также заявил, что считает трансфер Криштиану Роналду провалом для «Ювентуса».

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Все комментарии
djaich
djaich
02 марта в 07:55
Чтобы Конте подготовить Интер к серьезной борьбе в ЛЧ понадобится еще 3-4 года, а для этого необходимо добиваться успехов на внутренней арене. Хорошо проведет сезон в Серии А - получит от руководства возможность приобрести еще одного-двух первоклассных игроков, и так год за годом будет создаваться команда. Антоха, в отличии от Гвардиолы, не денежные мешки с уже полностью укомплектованными составами возглавляет, с него и спрос другой. Конте в этом отношении больше похож на Фергюсона. А кто нибудь помнит как МЮ выступал первое десятилетие при сэре Алексе, когда пропускал на самых ранних стадиях турниров вперед себя московское Торпедо, волгоградский Ротор, Галатасарай или Гетеборг? Уже забыли? Антоха уже лично создавал монстра, нынешний Ювентус, тотально доминирующего последнее десятилетие, с которым и борется в данный момент, так что опыт есть.
25процентный клоун
25процентный клоун
02 марта в 07:52
И в италии есть свой Мостовой
Рукалицо
Рукалицо
02 марта в 06:47
Конте не умеет играть на вылет. А Интер китайцы скоро с молотка пустят. Свой Цзянзу Сунин (чемпион Китая!!!) уже прикрыли за долги, интеру зарплату не платят. Опыт Милана ничему не учит.
Василий 50
Василий 50
02 марта в 03:56
Все правильно сказал
beefs
beefs
02 марта в 03:45
Интеру до ЛЧ ещё нужно дойти...
Альфамен
Альфамен
02 марта в 03:38
Кассано сам тупенький товарищь...у Интера очень глубокий состав,в сравнении с конкурентами по Серии А,это важнейший аспект при длинном гладком чемпионате.В ЛЧ очень скоротечный групповой турнир,выигрывать нужно здесь и сейчас,на характере,на жилах.У Интера этого нет,как и менталитета победителя.Даже Сериал они могут и не выиграть,а это при нынешнем Юве совсем позор будет!!!
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