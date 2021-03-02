Кассано: «„Интер“ был смешон в этой ЛЧ. Серия А — посредственный турнир»

Экс-нападающий «Интера» и сборной Италии прокомментировал недавнее высказывание главного тренера «нерадзурри» о том, что миланский клуб сейчас «сказал бы своё слово», если бы играл в Лиге чемпионов. Напомним, «Интер» занял четвёртое место в группе с «Реалом», «Боруссией» М и «Шахтёром».

Осознаёт ли Конте, что он не Гвардиола? Скажете своё слово в Лиге чемпионов? Да ладно. Я не тупой. Серия А — это посредственный турнир, еврокубки — другое дело. [Там] «Интер» не доминирует.

С Эриксеном они стали играть иначе, они выглядят солиднее, но не играют в классный футбол. В отличие от «Аталанты». «Интер» садится глубоко в оборону и ждёт хода соперника. Затем они пытаются дальним пасом доставить мяч до Лукаку.

«Интер» должен выиграть чемпионство. Они идут к этому, но они не показывают хорошей игры.

Если Конте допустил серьёзные ошибки, это только его вина. «Интер» был смешон в Лиге чемпионов. Они финишировали позади «Шахтёра».