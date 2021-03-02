Куман — о задержании Бартомеу: «Это плохо для имиджа клуба, мне жаль его»

Главный тренер «Барселоны» высказался о ситуации с экс-президентом клуба Хосепом Бартомеу, который недавно был задержан полицией по делу о коррупции.

Подобное плохо для имиджа клуба. Мы должны подождать и посмотреть, что будет дальше. Меня в это время не было в клубе. Мы ничего не можем с этим поделать, от нас требуется просто сосредоточиться на футболе.

Когда я узнал [о задержании Бартомеу], то был в шоке. Я хорошо знаю его и Оскара Грау (экс-генерального директора клуба – прим.), которого тоже задержали.

Мне жаль их, у нас с ними были общие важные моменты. Для меня Бартомеу всегда был исключительным человеком.