ГлавнаяНовости

Куман — о задержании Бартомеу: «Это плохо для имиджа клуба, мне жаль его»

02 марта 2021, 16:35

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о ситуации с экс-президентом клуба Хосепом Бартомеу, который недавно был задержан полицией по делу о коррупции.

Подобное плохо для имиджа клуба. Мы должны подождать и посмотреть, что будет дальше. Меня в это время не было в клубе. Мы ничего не можем с этим поделать, от нас требуется просто сосредоточиться на футболе.

Когда я узнал [о задержании Бартомеу], то был в шоке. Я хорошо знаю его и Оскара Грау (экс-генерального директора клуба – прим.), которого тоже задержали.

Мне жаль их, у нас с ними были общие важные моменты. Для меня Бартомеу всегда был исключительным человеком.

Сегодня, 2 марта, Бартомеу отпустили на свободу.

Все новости
Рианчо: «Промес — профессионал, ему не нужна только зарплата от „Спартака“»
Сегодня, 20:11 Комментарии11
Артета: «„Арсенал“ должен был побеждать с разницей в два или три гола»
Сегодня, 18:10 Комментарии11
Симеоне поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге
Сегодня, 17:49 Комментарии10
Пиоли: «Юрич отлично справляется со своей работой в „Вероне“»
Сегодня, 15:36 Комментарии1
Зидан: «В дерби против „Атлетико“ нет фаворита»
Сегодня, 15:29 Комментарии9
Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции
Сегодня, 13:47 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
03 марта в 06:30
имиджу клуба уже всё равно
goalaktika
goalaktika
02 марта в 22:15
После стольких скандалов и разоблачений о каком имидже может пойти речь???
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
02 марта в 19:47
На верху кого ни копни, у всех рыльце в пуху.
ДСА
ДСА
02 марта в 18:26
    Василий 50
    Василий 50
    02 марта в 17:20
    Куманик, не тебе давать комментарии
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    02 марта в 17:09
    Не Куману об этом судить,он сам там временный
    Союзник противников
    Союзник противников
    02 марта в 16:56
    Жулик,но свой-привычное дело! Евродемократическое двуличие-это давно норма.
    Cat01
    Cat01
    02 марта в 16:43
    Всякое бывает в жизни
    Сварожич
    Сварожич
    02 марта в 16:40
    Вот так...все его знали как хорошего, а по факту...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100