ГлавнаяНовости

Тодибо: «Меня совсем не интересует, удастся ли „Барселоне“ камбэк в ЛЧ»

02 марта 2021, 07:27

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо, права на которого принадлежат «Барселоне», заявил, что не следит за выступлениями каталонского клуба.

Не буду врать, я не очень-то заинтересован в том, что [там] происходит. Время от времени смотрю матчи, в которых играют мои французские коллеги: Усман Дембеле, Клеман Ленгле или Самюэль Умтити. Я смотрю [эти матчи] только потому, что считаю их друзьями. Но в остальном я не обязательно за ними слежу.

Я сосредоточен на «Ницце». Это для меня самое главное. Что хорошего в том, чтобы мечтать об игре в защите «Барселоны», если на выходных мне играть с «Ренном» или «Нимом».

Самое главное — сосредоточиться на этих матчах. Это матчи, которые принесут «Ницце» очки. На сегодняшний день я игрок «Ниццы», а не «Барселоны».

Сможет ли «Барса» сделать камбэк в Лиге чемпионов [после домашнего поражения от ПСЖ (1:4)]? Честно говоря, меня это совсем не интересует. Я надеюсь, что они это сделают. У них либо получится, либо нет. Это не моя проблема, если вы понимаете, о чём я.

Все новости
Рианчо: «Промес — профессионал, ему не нужна только зарплата от „Спартака“»
Сегодня, 20:11 Комментарии11
Артета: «„Арсенал“ должен был побеждать с разницей в два или три гола»
Сегодня, 18:10 Комментарии11
Симеоне поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге
Сегодня, 17:49 Комментарии10
Пиоли: «Юрич отлично справляется со своей работой в „Вероне“»
Сегодня, 15:36 Комментарии1
Зидан: «В дерби против „Атлетико“ нет фаворита»
Сегодня, 15:29 Комментарии9
Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции
Сегодня, 13:47 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Legend 6
Legend 6
02 марта в 09:52
Я тоже не очень верю в камбэк этой Барсы...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 марта в 08:57
Конечно следит,если время есть!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 марта в 08:23
Правдивые слова слегка обиженного человека. Ему явно не в радость выступать в Ницце вместо Барселоны. Но он прав втом, что нужно сосредоточиться именно на Ницце, раз за неё играешь. Настоящий профессионал в этом смысле.
Но так сказать про Барсу не совсем красиво, хотя на правду не обижаются...
ilyafrom
ilyafrom
02 марта в 08:21
Не сможет Барселона. Максимум это ничья
112910415
112910415
02 марта в 08:15
не надо забивать голову лишними вопросами !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
02 марта в 08:00
«Барселону» он не любит
Василий 50
Василий 50
02 марта в 07:57
Хоть один человек сказал правду
ДАША Д
ДАША Д
02 марта в 07:56
Чем хуже играет Барселона, тем у него больше шансов туда вернуться.
Cympak-05
Cympak-05
02 марта в 07:54
Обижен считает, что ему не дали шанса. Но по Бенфике должен понять, что сбавил. Как сказал бывший агент игрок который подумал что достиг пика перейдя в Барсу и остановился в развитии
mihaluch
mihaluch
02 марта в 07:46
Своя рубашка ближе к телу.
нечитайло
нечитайло
02 марта в 07:43
Очень не прилично
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 марта в 07:29
У каждого свои интересы ..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100