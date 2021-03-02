Тодибо: «Меня совсем не интересует, удастся ли „Барселоне“ камбэк в ЛЧ»

Защитник «Ниццы» , права на которого принадлежат «Барселоне», заявил, что не следит за выступлениями каталонского клуба.

Не буду врать, я не очень-то заинтересован в том, что [там] происходит. Время от времени смотрю матчи, в которых играют мои французские коллеги: Усман Дембеле, Клеман Ленгле или Самюэль Умтити. Я смотрю [эти матчи] только потому, что считаю их друзьями. Но в остальном я не обязательно за ними слежу.

Я сосредоточен на «Ницце». Это для меня самое главное. Что хорошего в том, чтобы мечтать об игре в защите «Барселоны», если на выходных мне играть с «Ренном» или «Нимом».

Самое главное — сосредоточиться на этих матчах. Это матчи, которые принесут «Ницце» очки. На сегодняшний день я игрок «Ниццы», а не «Барселоны».