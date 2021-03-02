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Кассано: «„Ювентус“ играл очень плохо в течение нескольких месяцев»

02 марта 2021, 09:26

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано поделился мнением об игре «Ювентуса» в нынешнем сезоне.

«Ювентус» играл очень плохо в течение нескольких месяцев. Мы должны называть вещи их реальными именами. Сперва казалось, что туринцы ищут что-то красивое и новое, но результаты не приходили. Все было очень плохо. Самым большим разочарованием является то, что «Ювентус» со своей командой рискует остаться на четвертом месте.

Ранее Антонио Кассано раскритиковал игру нападающего Криштиану Роналду в «Ювентусе».

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Рукалицо
Рукалицо
02 марта в 11:45, ред.
Кассано тот ещё иксперт, но тут прав на 100%.Хотя тут надо быть слепым, чтобы не видеть эту недоигру.
112910415
112910415
02 марта в 10:41
некая деформация случилась, факт !
mihaluch
mihaluch
02 марта в 09:56
Ювентус ещё покажет себя.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 09:39
Похоже , что эра Ювентуса подошла к концу. Кто придет на смену скоро узнаем. Летом в команде скорее всего начнется перестройка. Не удивлюсь, если в первую очередь уволят Пирло. Да и в составе наверняка произойдут большие перемены. Достать Интер в этом сезоне скорее всего уже не получится. Теперь главная задача - это попасть в ЛЧ.
Ждем следующих туров .
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
02 марта в 09:35
Да и сейчас не очень то и впечатляет. Я думаю скоро всё изменится в лучшую сторону!!! Вперёд Юве к Победам !!! Всем добра !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 09:32
Тут Кассано прав.
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