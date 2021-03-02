Кассано: «„Ювентус“ играл очень плохо в течение нескольких месяцев»

Бывший итальянский футболист поделился мнением об игре «Ювентуса» в нынешнем сезоне.

«Ювентус» играл очень плохо в течение нескольких месяцев. Мы должны называть вещи их реальными именами. Сперва казалось, что туринцы ищут что-то красивое и новое, но результаты не приходили. Все было очень плохо. Самым большим разочарованием является то, что «Ювентус» со своей командой рискует остаться на четвертом месте.