Скоулз: «Тьяго не подходит по стилю „Ливерпулю“. Он больше подошел бы МЮ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» считает, что полузащитник «Ливерпуля» больше подошел бы команде Оле-Гуннара Сульшера.

Мне просто интересно, подходит ли его стиль игры стилю «Ливерпуля». Он не похож на игрока, который подходит Юргену Клоппу, не так ли? Вспомните других его полузащитников и форвардов – все на скорости 100 миль в час.

Думаю, Тьяго больше подошел бы «Манчестер Юнайтед». Двойка в полузащите с опорным хавбеком, который был бы хорош в защитных действиях. Тьяго смог бы контролировать игру. «Ливерпуль» Клоппа не похож на команду, контролирующую игру. Я вижу, как они вгрызаются в горло соперникам. У Тьяго нет такой энергии.