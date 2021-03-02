ГлавнаяНовости

Скоулз: «Тьяго не подходит по стилю „Ливерпулю“. Он больше подошел бы МЮ»

02 марта 2021, 12:25

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара больше подошел бы команде Оле-Гуннара Сульшера.

Мне просто интересно, подходит ли его стиль игры стилю «Ливерпуля». Он не похож на игрока, который подходит Юргену Клоппу, не так ли? Вспомните других его полузащитников и форвардов – все на скорости 100 миль в час.

Думаю, Тьяго больше подошел бы «Манчестер Юнайтед». Двойка в полузащите с опорным хавбеком, который был бы хорош в защитных действиях. Тьяго смог бы контролировать игру. «Ливерпуль» Клоппа не похож на команду, контролирующую игру. Я вижу, как они вгрызаются в горло соперникам. У Тьяго нет такой энергии.

Также недавно Скоулз подверг критике голкипера МЮ Давида Де Хеа.

Все новости
Рианчо: «Промес — профессионал, ему не нужна только зарплата от „Спартака“»
Сегодня, 20:11 Комментарии11
Артета: «„Арсенал“ должен был побеждать с разницей в два или три гола»
Сегодня, 18:10 Комментарии11
Симеоне поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге
Сегодня, 17:49 Комментарии10
Пиоли: «Юрич отлично справляется со своей работой в „Вероне“»
Сегодня, 15:36 Комментарии1
Зидан: «В дерби против „Атлетико“ нет фаворита»
Сегодня, 15:29 Комментарии9
Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции
Сегодня, 13:47 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
02 марта в 12:59
Сколько людей столько и мнений.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
02 марта в 12:35
Так то дело, слишком консервативный Тьяго для Ливерпуля
drug01
drug01
02 марта в 12:29
Надо будет смотреть
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100