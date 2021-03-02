Лапорта: «Месси не останется в „Барселоне“, если выборы выиграю не я»

Кандидат на пост президента «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что хотел бы оставить в команде форварда .

Уверен, что Месси не останется в клубе в случае победы других кандидатов. Если выиграю я, то мы сделаем адекватное предложение Лео. Мы не можем конкурировать с другими клубами в финансовом вопросе, но для Месси деньги не стоят на первом месте.