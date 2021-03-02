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Лапорта: «Месси не останется в „Барселоне“, если выборы выиграю не я»

02 марта 2021, 18:54

Кандидат на пост президента «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что хотел бы оставить в команде форварда Лионеля Месси.

Уверен, что Месси не останется в клубе в случае победы других кандидатов. Если выиграю я, то мы сделаем адекватное предложение Лео. Мы не можем конкурировать с другими клубами в финансовом вопросе, но для Месси деньги не стоят на первом месте.

Выборы нового президента «Барселоны» состоятся 7 марта.

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Все комментарии
амурец
амурец
03 марта в 04:35
Месси в Барселоне останется при любом президенте, ни куда с насиженного место он не тронется кому он нужен с его непомерными аппетитами , разве что в МЛС или Китай
Parma1972
Parma1972
02 марта в 22:04
Если хочешь выиграть выборы-пригласи Памфилову 100 % победишь
311
311
02 марта в 21:58
Для Месси деньги не стоят на первом месте.
Но 550 млн евро за 5 лет не лишние!)
goalaktika
goalaktika
02 марта в 21:53
На войне все средства хороши))))
vastudio
vastudio
02 марта в 21:37
Похоже он уже и с тобой не останется))
Bom Bom
Bom Bom
02 марта в 21:23
А будет ли благом сохранение Месси? Эта Барса умерла, нужно строить новую. И первый шаг - расставание с Лео.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
02 марта в 20:38
Он манипулирует этим!
112910415
112910415
02 марта в 20:22
чем докажешь ?
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 19:59
Не стоит делить шкуру неубитого медведя. Если , да кабы к делу не пришьешь. Да и откуда такая уверенность по отношению к Месси ??? Он молчит , а делать заявления от своего имени он никого не уполномочивал. Так что готовься к выборам , а уж каков будет результат узнаем после подсчета голосов.
Ждем выборов, все остальное после них.
Всем здоровья.
Сантус
Сантус
02 марта в 19:52
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    02 марта в 19:42
    Чего только не наболтают и наобещают, лишь-бы стать президентом. Так везде и во всём.
    shlomo
    shlomo
    02 марта в 19:41
    А вот так "спекулировать" уже подленько....
    dimagas2
    dimagas2
    02 марта в 19:39
    Каждому изберателю по гному в хату!
    Голосуйте за Ляпорту на 134 изберательном округе)))
    ДАША Д
    ДАША Д
    02 марта в 19:32
    Месси по любому не останется.
    inter 03
    inter 03
    02 марта в 19:22
    когда закончиться эта санта барбара
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    02 марта в 19:14
    Это выглядит как агитационная реклама
    cska1948
    cska1948
    02 марта в 19:11
    "...но для Месси деньги не стоят на первом месте."
    ---------------------------
    Ну да, деньги у него стоят ВПЕРЕДИ первого места...
    Верг
    Верг
    02 марта в 19:11, ред.
    Щас все такие, голосуем только не за лапорта, устали от месси, и лапорта сам себя этим ходом дискредитирует
    beefs
    beefs
    02 марта в 19:10
    все будет решать сам Месси...
    mihaluch
    mihaluch
    02 марта в 19:08
    Хитрый предвыборный ход.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    02 марта в 19:00
    очень похоже на шантаж!
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