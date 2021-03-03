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Роналду забивает не менее 20 голов в чемпионате 12 сезонов подряд

03 марта 2021, 01:23
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)СпециаМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в матче 25-го тура Серии А против «Специи» (3:0).

Этот гол стал для него 20-м в нынешнем сезоне чемпионата Италии. Таким образом, Роналду забивает как минимум 20 голов в рамках чемпионата 12-й сезон подряд.

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Все комментарии
RR117
RR117 ответ ilyafrom (раскрыть)
03 марта в 09:21, ред.
А толку тогда от Роналдо и его голов, если он за всю свою карьеру только 2 раза брал чемпионаты стран?
Толку от голов Месси за сборную, если он за 15 лет выиграл - 0 титулов?
Толку от голов Месси в ЛЧ, если он за последние 9 лет выиграл 1 ЛЧ?

Толку от денег шейхов Ман.сити, которые подняли с колен клуб никто не знал, до их прихода, если они за 10 лет выиграли - ЗЕРО титулов ЛЧ и с такими возможностями и игроками влетают Лиону.
ilyafrom
ilyafrom
03 марта в 08:37
А толку то. Его голы помогли выиграть 2 раза Ла Лигу и 2 раза Серию А. Итого: 4 чемпионства за 12 лет
feris1
feris1
03 марта в 08:14
Рон велик и это факт!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
03 марта в 05:35
Великие всегда отличаются.
Ironigor
Ironigor
03 марта в 01:41
Рон - Царь Пушка !!! Многих лет тебе ещё радовать своих болельщиков !!!
da da da
da da da
03 марта в 01:37
у Роналду на 5 ЗМ больше чем должно быть,жду аргументы против такого мнения.
RR117
RR117
03 марта в 01:35
Сейчас прибегут из каталонии с криками "Месси забивает в течении 13 сезонов".

Но, нельзя сравнивать игрока, который свое достижение оформил в 2-х чемпионатах с разными командами, с разной философией игры, с адаптацией и прочими трудностями, которые возникают у игроков при смене клубов, стран и лиг( привет Азару, Кака, Ди Марии, Торресу, Оуэну и другим суперзвездам) с игроком, который всю карьеру из зоны комфорта не вылазиет.
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