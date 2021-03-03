Роналду забивает не менее 20 голов в чемпионате 12 сезонов подряд

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в матче 25-го тура Серии А против «Специи» (3:0).
Этот гол стал для него 20-м в нынешнем сезоне чемпионата Италии. Таким образом, Роналду забивает как минимум 20 голов в рамках чемпионата 12-й сезон подряд.
Толку от голов Месси за сборную, если он за 15 лет выиграл - 0 титулов?
Толку от голов Месси в ЛЧ, если он за последние 9 лет выиграл 1 ЛЧ?
Толку от денег шейхов Ман.сити, которые подняли с колен клуб никто не знал, до их прихода, если они за 10 лет выиграли - ЗЕРО титулов ЛЧ и с такими возможностями и игроками влетают Лиону.
Толку от голов Месси за сборную, если он за 15 лет выиграл - 0 титулов?
Толку от голов Месси в ЛЧ, если он за последние 9 лет выиграл 1 ЛЧ?
Толку от денег шейхов Ман.сити, которые подняли с колен клуб никто не знал, до их прихода, если они за 10 лет выиграли - ЗЕРО титулов ЛЧ и с такими возможностями и игроками влетают Лиону.
Но, нельзя сравнивать игрока, который свое достижение оформил в 2-х чемпионатах с разными командами, с разной философией игры, с адаптацией и прочими трудностями, которые возникают у игроков при смене клубов, стран и лиг( привет Азару, Кака, Ди Марии, Торресу, Оуэну и другим суперзвездам) с игроком, который всю карьеру из зоны комфорта не вылазиет.
Но, нельзя сравнивать игрока, который свое достижение оформил в 2-х чемпионатах с разными командами, с разной философией игры, с адаптацией и прочими трудностями, которые возникают у игроков при смене клубов, стран и лиг( привет Азару, Кака, Ди Марии, Торресу, Оуэну и другим суперзвездам) с игроком, который всю карьеру из зоны комфорта не вылазиет.