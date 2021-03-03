Роналду забивает не менее 20 голов в чемпионате 12 сезонов подряд

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03 марта 2021, 01:23

Нападающий «Ювентуса» отметился забитым мячом в матче 25-го тура Серии А против «Специи» (3:0).

Этот гол стал для него 20-м в нынешнем сезоне чемпионата Италии. Таким образом, Роналду забивает как минимум 20 голов в рамках чемпионата 12-й сезон подряд.