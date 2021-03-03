Матч против «Специи» стал юбилейным для Роналду

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду попал в стартовый состав туринцев на матч 25-го тура Серии А против «Специи».
Таким образом, эта встреча стала для 36-летнего португальца 600-й в национальных первенствах.
На счету нападающего 85 матчей за «Ювентус» в Серии А, 292 игры за «Реал» в Примере, 196 встреч за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и 27 матчей за «Спортинг» в чемпионате Португалии.
6️⃣0️⃣0️⃣ league games for Cristiano Ronaldo— Goal (@goal) March 2, 2021
2️⃣7️⃣ Sporting CP
1️⃣9️⃣6️⃣ Man Utd
2️⃣9️⃣2️⃣ Real Madrid
8️⃣5️⃣ Juventus pic.twitter.com/ZKXTTwPuv1
Надеюсь Рон ещё не один сезон будет радовать нас своими голами!
Надеюсь Рон ещё не один сезон будет радовать нас своими голами!
3-0 !!!
3-0 !!!