ГлавнаяНовости

Матч против «Специи» стал юбилейным для Роналду

03 марта 2021, 00:02
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)СпециаМатч завершен

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду попал в стартовый состав туринцев на матч 25-го тура Серии А против «Специи».

Таким образом, эта встреча стала для 36-летнего португальца 600-й в национальных первенствах.

На счету нападающего 85 матчей за «Ювентус» в Серии А, 292 игры за «Реал» в Примере, 196 встреч за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и 27 матчей за «Спортинг» в чемпионате Португалии.

Все новости
«Боруссия» М проиграла 5 матчей подряд после объявления об уходе Розе
Сегодня, 19:39 Комментарии5
Гайч забил дебютный гол за «Беневенто» в первом матче в стартовом составе
Сегодня, 18:42 Комментарии18
У Гризманна 9 ассистов в 2021 году — лучший результат среди игроков Ла Лиги
04 марта ФотоКомментарии7
«Зенит» вне конкуренции, «Спартак» на уровне «Сочи». 5 самых результативных команд РПЛ
03 мартаАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии7
Роналду забивает не менее 20 голов в чемпионате 12 сезонов подряд
03 марта Комментарии7
ОфициальноРойс проводит 300-й матч за дортмундскую «Боруссию»
02 марта Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
feris1
feris1
03 марта в 08:18
Это внушительная цифра!
Надеюсь Рон ещё не один сезон будет радовать нас своими голами!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
03 марта в 00:57
Без гола не ушел, забивает исправно, пусть не решающие, но кладет. Более 20 голов в каждом из последних 12 сезонах.
1bear
1bear ответ 1bear (раскрыть)
03 марта в 00:56
...отлично!!! и Роналду забил,и болгарин "помог" не забил пенальти...
3-0 !!!
1bear
1bear
03 марта в 00:27
...давай,один гол,а то я 3-0 поставил...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 марта в 00:09
Поздравляю с юбилеем Рона!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100