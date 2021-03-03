Матч против «Специи» стал юбилейным для Роналду

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03 марта 2021, 00:02

Форвард «Ювентуса» попал в стартовый состав туринцев на матч 25-го тура Серии А против «Специи».

Таким образом, эта встреча стала для 36-летнего португальца 600-й в национальных первенствах.

На счету нападающего 85 матчей за «Ювентус» в Серии А, 292 игры за «Реал» в Примере, 196 встреч за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и 27 матчей за «Спортинг» в чемпионате Португалии.