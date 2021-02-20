Вечно молодой. Ибрагимович в 39 лет – один из самых эффективных нападающих Европы

Златан Ибрагимович – явление в современном футболе. «Соккер.ру» — о том, как швед в своем почтенном возрасте остается суперзвездой.
В этом туре в Серии А состоится знаковый матч. «Милан» сыграет с «Интером». Вероятно, эта встреча двух миланских коллективов будет одной из самых острых и принципиальных за многие годы. Ведь сейчас это не просто миланское дерби, это игра, которая решит судьбу первого места в чемпионате Италии. И пусть до финиша сезона еще обе команды наверняка потеряют какое-то количество очков, от исхода данной встречи будет многое зависеть в чемпионской гонке.
Это еще и противостояние двух форвардов-титанов, двух бомбардирских глыб: Ромелу Лукаку и Златана Ибрагимовича. В последнем кубковом матче между этими командами форварды не только обменялись голами, но и устроили знатную перепалку, которая напоминала столкновение бронепоездов. Этому событию в Милане даже граффити посвятили.
И вот о шведе в преддверии матча хочется поговорить отдельно.
Возвращение легенды
Златан горазд на громкие и дерзкие заявления. Но в его случае они не раздражают, а только подчеркивают крутость персонажа. Потому что свои самые смелые и громкие слова он обычно подкрепляет действиями. В нынешнем сезоне он показывает завидную стабильность. В свои 39 лет Ибрагимович преодолел планку в 500 голов на клубном уровне, а в этом сезоне забил 14 голов в 12 матчах Серии А, что во многом позволяет «Милану» бороться за чемпионство – а это одна из самых главных неожиданностей в нынешнем сезоне в топовых лигах Европы.
Чтобы представлять полный контекст происходящего с Ибрагимовичем, нужно уточнить один из отрезков его потрясающего длинного карьерного пути. Еще в 2017 году, когда в составе «Манчестер Юнайтед» Ибрагимович получил травму крестообразной связки, почти все были уверены, что его карьера пошла на закат.
Такая травма иногда означает финал даже для игроков в расцвете лет, не говоря уже о таком возрастном футболисте, как Златан. Переезд в «Лос-Анджелес Гэлакси» только укреплял в этом мнении: поехал в США доигрывать карьеру. Но 53 гола в MLS и попадание в символическую сборную лиги два года подряд показали: Ибрагимович еще вернется в большую игру.
И случилось возвращение в «Милан», за который он уже играл, забив 42 мяча в 61 матче Серии А. Он уже помогал «россонери» стать чемпионами в 2011 году, а год спустя они стали вторыми в чемпионате. Теперь он снова пришел в «Милан», но уже переживающий совершенно другую эпоху. «Милан», принявший Ибрагимовича повторно, был командой неуверенной, рухнувшей в пучину кризиса.
Неужели Златан поддался романтической ностальгии и принимал решение, не основываясь на реальной оценке сил? Нет, это не так. Он пришел в команду, которая барахталась на 11-м месте в Серии А. Десять голов шведа в 16 матчах помогли подняться на шестое место и пробиться в еврокубки.
В свойственной только ему манере Ибрагимович заявил, что «Милан» в том году вполне выиграл бы чемпионат, если бы он провел там весь сезон, а так воспринял это как разминку. И вот от другого игрока эти слова были бы восприняты бессмысленным и нелепым хвастовством. Но Златан не шутил. Это показал нынешний сезон, как он и обещал.
Борозды не портит
Показатели Ибрагимовича в этом сезоне впечатляют. Его 14 голов делают Златана третьим бомбардиром Серии А на данный момент. Он отстает на два мяча от того же Лукаку и такого же вечно молодого Криштиану Роналду. Безжалостность и эффективность Ибрагимовича перед воротами поражает. Он забивает 1,17 гола за игру, каждые 69 минут.
Если взять всех игроков из топ-5 европейских лиг, которые забили к настоящему моменту десять и больше мячей, то Ибрагимович занимает третье место по минимальному игровому времени между голами. Чуть-чуть его опережает Роберт Левандовски из «Баварии», а также Луис Муриэль из «Аталанты», который умудряется регулярно забивать, несмотря на то, что только в семи из двадцати матчей в чемпионате он вышел в стартовом составе. И вся эта троица значительно опережает занимающего четвертое место Луиса Суареса из «Атлетико», который на гол тратит почти 90 минут.
А по показателю голов в среднем за матч Ибрагимович вовсе уступает только Левандовски. И эти «старички» тоже в большом отрыве от остальных. Также Златан входит в десятку футболистов из топовых европейских лиг по эффективности ударов по воротам. 24,56 процента его ударов становятся голами – это девятое место по показателю. Под 30 процентов значение у тех же Муриэля с Левандовски и Хын-Мин Сона из «Тоттенхэма».
Ибрагимович сейчас пятый по возрасту центральный нападающий в истории Серии А. Понятно, до рекорда вряд ли дотянется – времена не те. А рекорд у Итало Росси, который 8 апреля 1951 года сыграл за «Про Патриа» в возрасте 52 лет, 11 месяцев и трех дней. Но из футболистов современной эпохи он приближается к Серджо Пеллиссье и Франческо Тотти, которые выступали за «Кьево» и «Рому» соответственно в 40 лет.
А в топ-5 европейских лиг Ибрагимович сейчас второй по возрасту нападающий, сыгравший больше десяти матчей в чемпионате. Старше его только Нино из «Эльче», который в 40 лет провел 12 матчей. Вслед за ними идут Хоакин из «Бетиса», Родриго Паласио и Горан Пандев из «Болоньи», Хорхе Молина из «Гранады», Фабио Квальярелла из «Сампдории», Франк Рибери из «Фиорентины».
В чем секрет успеха Ибрагимовича? Опытный футбольный эксперт Гильем Балаге довольно емко сформулировал пару аспектов, которые определяют выдающуюся игру шведа в его возрасте:
Он ест фрукты, овощи и только белое мясо. Пицца – это редкая награда. Без сахара. Плюс немного занимается тхэквондо по-прежнему. И он очень быть на сцене, на виду. Он не видит в своем занятии работу. У него есть страсть, и она движет им.
.....Если взять всех игроков из топ-5 европейских лиг, которые забили к настоящему моменту десять и больше мячей, то Ибрагимович занимает третье место по минимальному игровому времени между голами. Чуть-чуть его опережает Роберт Левандовски из «Баварии».....
Да, но возможности Левандовского, играющего за "Баварию" и возможности Ибрагимовича, который пришёл в "Милан", когда команда занимала ОДИННАДЦАТОЕ МЕСТО в Серии А, абсолютно разные...!!!
Ибрагимович, яркий пример того, как игрок-личность, несмотря на свой возраст, сумел "вывести" команду на новый уровень. Команду, как отметил автор статьи, которая "барахталась" на 11-м месте в турнирной таблице. Команду, которая даже в самых "радужных" мечтах, не могла мечтать о призовом месте в Серии-А, но с приходом в команду Златана, борется за первое место, за звание Чемпиона Италии по футболу!
Человек, игрок, личность, который достоин уважения, восхищения!
Автору спасибо за очень интересную статью!!!
.....Если взять всех игроков из топ-5 европейских лиг, которые забили к настоящему моменту десять и больше мячей, то Ибрагимович занимает третье место по минимальному игровому времени между голами. Чуть-чуть его опережает Роберт Левандовски из «Баварии».....
Да, но возможности Левандовского, играющего за "Баварию" и возможности Ибрагимовича, который пришёл в "Милан", когда команда занимала ОДИННАДЦАТОЕ МЕСТО в Серии А, абсолютно разные...!!!
Ибрагимович, яркий пример того, как игрок-личность, несмотря на свой возраст, сумел "вывести" команду на новый уровень. Команду, как отметил автор статьи, которая "барахталась" на 11-м месте в турнирной таблице. Команду, которая даже в самых "радужных" мечтах, не могла мечтать о призовом месте в Серии-А, но с приходом в команду Златана, борется за первое место, за звание Чемпиона Италии по футболу!
Человек, игрок, личность, который достоин уважения, восхищения!
Автору спасибо за очень интересную статью!!!