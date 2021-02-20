Вечно молодой. Ибрагимович в 39 лет – один из самых эффективных нападающих Европы

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вчера, 11:01

Златан Ибрагимович – явление в современном футболе. «Соккер.ру» — о том, как швед в своем почтенном возрасте остается суперзвездой.

В этом туре в Серии А состоится знаковый матч. «Милан» сыграет с «Интером». Вероятно, эта встреча двух миланских коллективов будет одной из самых острых и принципиальных за многие годы. Ведь сейчас это не просто миланское дерби, это игра, которая решит судьбу первого места в чемпионате Италии. И пусть до финиша сезона еще обе команды наверняка потеряют какое-то количество очков, от исхода данной встречи будет многое зависеть в чемпионской гонке.

Это еще и противостояние двух форвардов-титанов, двух бомбардирских глыб: Ромелу Лукаку и Златана Ибрагимовича. В последнем кубковом матче между этими командами форварды не только обменялись голами, но и устроили знатную перепалку, которая напоминала столкновение бронепоездов. Этому событию в Милане даже граффити посвятили.

И вот о шведе в преддверии матча хочется поговорить отдельно.

Возвращение легенды

Златан горазд на громкие и дерзкие заявления. Но в его случае они не раздражают, а только подчеркивают крутость персонажа. Потому что свои самые смелые и громкие слова он обычно подкрепляет действиями. В нынешнем сезоне он показывает завидную стабильность. В свои 39 лет Ибрагимович преодолел планку в 500 голов на клубном уровне, а в этом сезоне забил 14 голов в 12 матчах Серии А, что во многом позволяет «Милану» бороться за чемпионство – а это одна из самых главных неожиданностей в нынешнем сезоне в топовых лигах Европы.

Чтобы представлять полный контекст происходящего с Ибрагимовичем, нужно уточнить один из отрезков его потрясающего длинного карьерного пути. Еще в 2017 году, когда в составе «Манчестер Юнайтед» Ибрагимович получил травму крестообразной связки, почти все были уверены, что его карьера пошла на закат.

Такая травма иногда означает финал даже для игроков в расцвете лет, не говоря уже о таком возрастном футболисте, как Златан. Переезд в «Лос-Анджелес Гэлакси» только укреплял в этом мнении: поехал в США доигрывать карьеру. Но 53 гола в MLS и попадание в символическую сборную лиги два года подряд показали: Ибрагимович еще вернется в большую игру.

И случилось возвращение в «Милан», за который он уже играл, забив 42 мяча в 61 матче Серии А. Он уже помогал «россонери» стать чемпионами в 2011 году, а год спустя они стали вторыми в чемпионате. Теперь он снова пришел в «Милан», но уже переживающий совершенно другую эпоху. «Милан», принявший Ибрагимовича повторно, был командой неуверенной, рухнувшей в пучину кризиса.

Неужели Златан поддался романтической ностальгии и принимал решение, не основываясь на реальной оценке сил? Нет, это не так. Он пришел в команду, которая барахталась на 11-м месте в Серии А. Десять голов шведа в 16 матчах помогли подняться на шестое место и пробиться в еврокубки.

В свойственной только ему манере Ибрагимович заявил, что «Милан» в том году вполне выиграл бы чемпионат, если бы он провел там весь сезон, а так воспринял это как разминку. И вот от другого игрока эти слова были бы восприняты бессмысленным и нелепым хвастовством. Но Златан не шутил. Это показал нынешний сезон, как он и обещал.

Борозды не портит

Показатели Ибрагимовича в этом сезоне впечатляют. Его 14 голов делают Златана третьим бомбардиром Серии А на данный момент. Он отстает на два мяча от того же Лукаку и такого же вечно молодого Криштиану Роналду. Безжалостность и эффективность Ибрагимовича перед воротами поражает. Он забивает 1,17 гола за игру, каждые 69 минут.

Если взять всех игроков из топ-5 европейских лиг, которые забили к настоящему моменту десять и больше мячей, то Ибрагимович занимает третье место по минимальному игровому времени между голами. Чуть-чуть его опережает Роберт Левандовски из «Баварии», а также Луис Муриэль из «Аталанты», который умудряется регулярно забивать, несмотря на то, что только в семи из двадцати матчей в чемпионате он вышел в стартовом составе. И вся эта троица значительно опережает занимающего четвертое место Луиса Суареса из «Атлетико», который на гол тратит почти 90 минут.

А по показателю голов в среднем за матч Ибрагимович вовсе уступает только Левандовски. И эти «старички» тоже в большом отрыве от остальных. Также Златан входит в десятку футболистов из топовых европейских лиг по эффективности ударов по воротам. 24,56 процента его ударов становятся голами – это девятое место по показателю. Под 30 процентов значение у тех же Муриэля с Левандовски и Хын-Мин Сона из «Тоттенхэма».

Ибрагимович сейчас пятый по возрасту центральный нападающий в истории Серии А. Понятно, до рекорда вряд ли дотянется – времена не те. А рекорд у Итало Росси, который 8 апреля 1951 года сыграл за «Про Патриа» в возрасте 52 лет, 11 месяцев и трех дней. Но из футболистов современной эпохи он приближается к Серджо Пеллиссье и Франческо Тотти, которые выступали за «Кьево» и «Рому» соответственно в 40 лет.

А в топ-5 европейских лиг Ибрагимович сейчас второй по возрасту нападающий, сыгравший больше десяти матчей в чемпионате. Старше его только Нино из «Эльче», который в 40 лет провел 12 матчей. Вслед за ними идут Хоакин из «Бетиса», Родриго Паласио и Горан Пандев из «Болоньи», Хорхе Молина из «Гранады», Фабио Квальярелла из «Сампдории», Франк Рибери из «Фиорентины».

В чем секрет успеха Ибрагимовича? Опытный футбольный эксперт Гильем Балаге довольно емко сформулировал пару аспектов, которые определяют выдающуюся игру шведа в его возрасте: