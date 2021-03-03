Матвеев: «Безобразно сыграли в обороне»

Главный тренер «Урала» прокомментировал поражение от «Уфы» (0:3) в 1/8 финала Кубка России.

Безобразно сыграли в обороне во втором тайме, допустили очень много ошибок. Не знаю, было там пенальти или не было… Но игра была до первого мяча. К сожалению, мы его пропустили, совершив невынужденную ошибку. Сказалось недовосстановление, у нас пропускали игру некоторые футболисты. Два дня назад была игра в Краснодаре, забравшая много сил и эмоций, поэтому не успели восстановиться и залечить небольшие травмы, не все могли принять участие в сегодняшней игре. Погребняк? Мы думали, что молодой Максименко выйдет и найдет себе пространство, сможет обыграть и пробить. Поэтому выбор пал на него.