Черданцев: «Подозревал, что Розанов не выживет»

Известный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на известие о смерти бывшего коллеги Юрия Розанова.

Подозревал, что он не выживет. Розанов был в нехорошем состоянии. Позавчера с ним переписывались, он в первый раз за все длительное время болезни написал сообщение с ошибками. Это был набор знаков. Понял, что ситуация не лучшая.

Одним из первых узнал о том, что происходит. У нас с Юрой есть общий друг. Он оперативно взял его буквально за шкирку, силой запихал его в самолет и отправил в Южную Корею. Но врачи сказали, что уже поздно. Ситуация совсем плохая. Сначала они дали ему шесть месяцев. Нужно отдать должное Юрию Альбертовичу за его мужество, желание жить. Бесконечные химиотерапии — огромная нагрузка. Он заставил себя жить два с лишним года. Первая операция прошла успешно, но уже не вовремя. Речь шла не о спасении, а о продлении жизни. Его желание бороться должно быть примером для людей. Даже в безнадежной ситуации нужно жить и делать все возможное.