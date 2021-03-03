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Черданцев: «Подозревал, что Розанов не выживет»

03 марта 2021, 17:23

Известный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на известие о смерти бывшего коллеги Юрия Розанова.

Подозревал, что он не выживет. Розанов был в нехорошем состоянии. Позавчера с ним переписывались, он в первый раз за все длительное время болезни написал сообщение с ошибками. Это был набор знаков. Понял, что ситуация не лучшая.

Одним из первых узнал о том, что происходит. У нас с Юрой есть общий друг. Он оперативно взял его буквально за шкирку, силой запихал его в самолет и отправил в Южную Корею. Но врачи сказали, что уже поздно. Ситуация совсем плохая. Сначала они дали ему шесть месяцев. Нужно отдать должное Юрию Альбертовичу за его мужество, желание жить. Бесконечные химиотерапии — огромная нагрузка. Он заставил себя жить два с лишним года. Первая операция прошла успешно, но уже не вовремя. Речь шла не о спасении, а о продлении жизни. Его желание бороться должно быть примером для людей. Даже в безнадежной ситуации нужно жить и делать все возможное.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
03 марта в 23:35
Вечная память! Комментатор был очень хороший, жаль терять,
mondial18
mondial18
03 марта в 23:29
Красиво про него сказал.
Сантус
Сантус
03 марта в 21:28
Безмерно уважал Розанова.Единственный человек в комментаторском цехе перед кем безоговорочно снимаю шляпу...
Y. N. W . A .
Y. N. W . A .
03 марта в 20:28
Розанов лучший...
112910415
112910415
03 марта в 20:23
отличнейший был комментатор !
не Черданцев ...
Евгений Быстров
Евгений Быстров
03 марта в 19:50
Играю в Фифа-15 на ПС-3.Там его комментарии.Голос,конечно,запоминающийся.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
03 марта в 19:33
Глупость выступает вперёд, чтобы её видели; ум держится сзади, чтобы видеть.
Leha-ha50
Leha-ha50
03 марта в 18:55
Лучше бы Черданцев промолчал.
Stamford Bridge
Stamford Bridge
03 марта в 18:53
Сегодня получил шок,блин он ещё молодой дядька же был..голос такой свой,компанейский.Комментатор от Бога!Жаль всем сердцем,честно...Светлая память!
cska1948
cska1948
03 марта в 18:20
Соболезнование родным и близким. Юрий Розанов останется в памяти болельщиков одним из лучших футбольных комментаторов. Земля ему пухом.
STVA 1
STVA 1
03 марта в 18:17
Чердак Д...Л!
Cat01
Cat01
03 марта в 17:58
Лучший комментатор..... Очень соболезную....
КЭТиК
КЭТиК
03 марта в 17:43
Лучше вообще ничего не говорить, чем такое комментировать.
Futurista
Futurista
03 марта в 17:26
Тяжело такое читать...всем здоровья...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
03 марта в 17:26
Только его комментария и ждали
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