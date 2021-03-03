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Сорокин заявил, что число сданных билетов на матчи Евро-2020 невелико

03 марта 2021, 15:47

Генеральный директор организационного комитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что количество болельщиков, которые решили сдать билеты на матчи чемпионата Европы в Санкт-Петербурге, невелико.

Львиная доля билетов продана, находится на руках. Мы с удивлением обнаружили, что наши граждане привержены футболу и морально устойчивы, процент сданных билетов весьма не велик, что нас приятно удивило, среди наших сограждан. В некоторых других странах чуть больше.

Ранее Сорокин выразил надежду, что иностранные фанаты смогут посетить Евро-2020 в России.

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Leha-ha50
Leha-ha50
03 марта в 15:59
Ближе к делу опять побегут за билетами.
ДАША Д
ДАША Д
03 марта в 15:50
Некоторые уже слегли от короновируса...
shlomo
shlomo
03 марта в 15:50
Даже на память, как сувенир оставить и то...:)))
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