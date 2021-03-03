Сорокин заявил, что число сданных билетов на матчи Евро-2020 невелико

Генеральный директор организационного комитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что количество болельщиков, которые решили сдать билеты на матчи чемпионата Европы в Санкт-Петербурге, невелико.

Львиная доля билетов продана, находится на руках. Мы с удивлением обнаружили, что наши граждане привержены футболу и морально устойчивы, процент сданных билетов весьма не велик, что нас приятно удивило, среди наших сограждан. В некоторых других странах чуть больше.