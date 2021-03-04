«Лилль» продолжает лидировать. Итоги 28-го тура Лиги 1

Завершились все матчи 28-го тура чемпионата Франции.
«Брест» — «Дижон» 3:1
Голы: Онора Франк 17, Мунье Стив 27, Кардона Ирвин 40 — Ассале Роджер 29
«Лион» — «Ренн» 1:0
Гол: Ауар Уссем 74
«Метц» — «Анже» 0:1
Гол: Фулджини Анджело 44 (пенальти)
«Ницца» — «Ним» 2:1
Голы: Гуири Амин 4, Клод Морис Алекси 75 — Ландре Лоик 50
«Сент-Этьен» — «Ланс» 2:3
Голы: Мукуди Гарольд 40, Буанга Денис 90+4 (пенальти) — Сотока Флориан 20 (пенальти), Муинга Арно 24, Кошта Давид 90+2
«Бордо» — «Пари Сен-Жермен» 0:1
Гол: Сарабия Пабло 20
«Лилль» — «Марсель» 2:0
Голы: Дэвид Джонатан 90, Дэвид Джонатан 90+2
«Монпелье» — «Лорьян» 1:1
Голы: Мавидиди Стеф 28 — Грбич Адриан 9 (пенальти)
«Нант» — «Реймс» 1:2
Голы: Саймон Моузес 14 — Конан Жислен 39, Абдельхамид Юнес 89
«Страсбур» — «Монако» 1:0
Гол: Жильбер Фредерик 90+1
Ждем.
Всем здоровья.
Ждем.
Всем здоровья.