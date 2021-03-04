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«Лилль» продолжает лидировать. Итоги 28-го тура Лиги 1

04 марта 2021, 00:56

Завершились все матчи 28-го тура чемпионата Франции.

«Брест» — «Дижон» 3:1
Голы: Онора Франк 17, Мунье Стив 27, Кардона Ирвин 40 — Ассале Роджер 29

«Лион» — «Ренн» 1:0
Гол: Ауар Уссем 74

«Метц» — «Анже» 0:1
Гол: Фулджини Анджело 44 (пенальти)

«Ницца» — «Ним» 2:1
Голы: Гуири Амин 4, Клод Морис Алекси 75 — Ландре Лоик 50

«Сент-Этьен» — «Ланс» 2:3
Голы: Мукуди Гарольд 40, Буанга Денис 90+4 (пенальти) — Сотока Флориан 20 (пенальти), Муинга Арно 24, Кошта Давид 90+2

«Бордо» — «Пари Сен-Жермен» 0:1
Гол: Сарабия Пабло 20

«Лилль» — «Марсель» 2:0
Голы: Дэвид Джонатан 90, Дэвид Джонатан 90+2

«Монпелье» — «Лорьян» 1:1
Голы: Мавидиди Стеф 28 — Грбич Адриан 9 (пенальти)

«Нант» — «Реймс» 1:2
Голы: Саймон Моузес 14 — Конан Жислен 39, Абдельхамид Юнес 89

«Страсбур» — «Монако» 1:0
Гол: Жильбер Фредерик 90+1

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КЭТиК
КЭТиК
04 марта в 05:32
ПСЖ придется нелегко
Leha-ha50
Leha-ha50
04 марта в 01:10
Борьба в этом сезоне во Франции на удивление очень упорная. Вся тройка лидеров одержала победы . И лишь Монако , который тихим сапом почти подобрался к лидерам, сегодня оступился. Теперь ждем следующего тура. Кто то в этой гонке в любом случае оступится.
Ждем.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 марта в 00:58
Монако сегодня не повезло!
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