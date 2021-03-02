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«Барселона» сравнялась по очкам с «Реалом». Итоги 25-го тура Примеры

02 марта 2021, 01:06

Завершился 25-й тур чемпионата Испании. «Барселона» догнала «Реал» и делит с ним 2-3 места в таблице. «Атлетико» опережает преследователей на 5 очков, имея игру в запасе.

«Севилья» — «Барселона» 0:2
Голы: Дембеле Усман 29, Месси Лионель 85

«Реал» — «Реал Сосьедад» 1:1
Голы: Винисиус Жуниор 89 — Порту 55

«Вильярреал» — «Атлетико» 0:2
Голы: Педраса Альфонсо 25 (автогол), Фелиш Жоау 69

«Леванте» — «Атлетик» 1:1
Голы: Марти Рохер 33 (пенальти) — Гарсия Рауль 56 (пенальти)

«Эйбар» — «Уэска» 1:1
Голы: Диоп Папакули 83 — Рамирес Сандро 81

«Алавес» — «Осасуна» 0:1
Гол: Кике Барха 77

«Хетафе» — «Валенсия» 3:0
Голы: Арамбарри Мауро 39, Хайме Мата 55, Аленья Карлес 87

«Сельта» — «Вальядолид» 1:1
Голы: Мурильо Джейсон 90+4 — Орельяна Фабиан 70

«Кадис» — «Бетис» 0:1
Гол: Хуанми 84

«Гранада» — «Эльче» 2:1
Голы: Кина Домингуш 31, Антонио Пуэртас 79 — Бойе Лукас 40

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Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 02:13
Стоило Атлетико оступиться в двух матчах и показалось , что борьба за чемпионство разгорится с новой силой. Но осечки Реала и Барселоны вновь делают Атлетико главным фаворитом в чемпионской гонке. Многое прояснится после очной встречи Реала и Атлетико. Хотя отрыв в любом случае у Атлетико останется, но в случае поражения лидера этот отрыв будет не таким критическим , как сейчас. Ждем выходных , которые либо подтвердят намерения Атлетико на чемпионство, либо посеют сомнения.
Ждем важнейшего противостояния между двумя пока еще претендентами на чемпионство.
Всем здоровья.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
02 марта в 01:18
Борьба за чемпионство в Испании выглядит примерно так:
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