«Лестер» и «Наполи» покидают еврокубки. Итоги 1/16 финала Лиги Европы

Завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которых определились все участники 1/8 финала турнира.
«Динамо» Загреб — «Краснодар» 1:0
Гол: Мислав Оршич 31
Выход в 1/8: «Динамо» Загреб
«Тоттенхэм» — «Вольфсберг» 4:0
Голы: Алли Деле 11, Винисиус 50, Бэйл Гарет 73, Винисиус 83
Выход в 1/8: «Тоттенхэм»
«Арсенал» — «Бенфика» 3:2
Голы: Обамеянг Пьер-Эмерик 21, Тирни Киран 67, Обамеянг Пьер-Эмерик 87 — Гонсалвеш Диого 43, Силва Рафа 61
Выход в 1/8: «Арсенал»
«Аякс» — «Лилль» 2:1
Голы: Классен Дэви 15, Нерес Давид 88 — Язиджи Юсуф 78 (пенальти)
Выход в 1/8: «Аякс»
«Вильярреал» — «Ред Булл Зальцбург» 2:1
Голы: Морено Жерар 40, Морено Жерар 89 (пенальти) — Бериша Мергим 17
Выход в 1/8: «Вильярреал»
«Наполи» — «Гранада» 2:1
Голы: Зелински Петр 3, Руис Фабиан 59 — Монторо Анхель 25
Выход в 1/8: «Гранада»
«Рейнджерс» — «Антверпен» 5:2
Голы: Морелос Альфредо 9, Паттерсон Натан 46, Кент Райан 55, Баришич Борна 79 (пенальти), Иттен Седрик 90+2 (пенальти) — Рафаэлов Лиор 32, Ламкель Зе Дидье 57
Выход в 1/8: «Рейнджерс»
«Хоффенхайм» — «Мольде» 0:2
Голы: Андерсен Эйрик 20, Андерсен Эйрик 90+4
Выход в 1/8: «Мольде»
«Шахтёр» — «Маккаби» 1:0
Гол: Мораес Жуниор 67 (пенальти)
Выход в 1/8: «Шахтёр»
«Байер» — «Янг Бойз» 0:2
Голы: Сибатчу Теосон 47, Фасснахт Кристиан 86
Выход в 1/8: «Янг Бойз»
«Брюгге» — «Динамо» Киев 0:1
Гол: Буяльский Виталий 83
Выход в 1/8: «Динамо» Киев
«Лестер Сити» — «Славия» 0:2
Голы: Провод Лукаш 49, Сима Абдаллах 79
Выход в 1/8: «Славия»
«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» 0:0
Выход в 1/8: «Манчестер Юнайтед»
«Милан» — «Црвена Звезда» 1:1
Голы: Кессье Франк 9 (пенальти) — Бен Набуан Эль Фарду 24
Выход в 1/8: «Милан»
«ПСВ» — «Олимпиакос» 2:1
Голы: Захави Эран 23, Захави Эран 44 — Кока 88
Выход в 1/8: «Олимпиакос»
«Рома» — «Брага» 3:1
Голы: Джеко Эдин 24, Перес Карлес 75, Майораль Борха 90+1 — Кристанте Бриан 88 (автогол)
Выход в 1/8: «Рома»