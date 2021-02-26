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«Лестер» и «Наполи» покидают еврокубки. Итоги 1/16 финала Лиги Европы

26 февраля 2021, 01:24

Завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которых определились все участники 1/8 финала турнира.

«Динамо» Загреб — «Краснодар» 1:0
Гол: Мислав Оршич 31
Выход в 1/8: «Динамо» Загреб

«Тоттенхэм» — «Вольфсберг» 4:0
Голы: Алли Деле 11, Винисиус 50, Бэйл Гарет 73, Винисиус 83
Выход в 1/8: «Тоттенхэм»

«Арсенал» — «Бенфика» 3:2
Голы: Обамеянг Пьер-Эмерик 21, Тирни Киран 67, Обамеянг Пьер-Эмерик 87 — Гонсалвеш Диого 43, Силва Рафа 61
Выход в 1/8: «Арсенал»

«Аякс» — «Лилль» 2:1
Голы: Классен Дэви 15, Нерес Давид 88 — Язиджи Юсуф 78 (пенальти)
Выход в 1/8: «Аякс»

«Вильярреал» — «Ред Булл Зальцбург» 2:1
Голы: Морено Жерар 40, Морено Жерар 89 (пенальти) — Бериша Мергим 17
Выход в 1/8: «Вильярреал»

«Наполи» — «Гранада» 2:1
Голы: Зелински Петр 3, Руис Фабиан 59 — Монторо Анхель 25
Выход в 1/8: «Гранада»

«Рейнджерс» — «Антверпен» 5:2
Голы: Морелос Альфредо 9, Паттерсон Натан 46, Кент Райан 55, Баришич Борна 79 (пенальти), Иттен Седрик 90+2 (пенальти) — Рафаэлов Лиор 32, Ламкель Зе Дидье 57
Выход в 1/8: «Рейнджерс»

«Хоффенхайм» — «Мольде» 0:2
Голы: Андерсен Эйрик 20, Андерсен Эйрик 90+4
Выход в 1/8: «Мольде»

«Шахтёр» — «Маккаби» 1:0
Гол: Мораес Жуниор 67 (пенальти)
Выход в 1/8: «Шахтёр»

«Байер» — «Янг Бойз» 0:2
Голы: Сибатчу Теосон 47, Фасснахт Кристиан 86
Выход в 1/8: «Янг Бойз»

«Брюгге» — «Динамо» Киев 0:1
Гол: Буяльский Виталий 83
Выход в 1/8: «Динамо» Киев

«Лестер Сити» — «Славия» 0:2
Голы: Провод Лукаш 49, Сима Абдаллах 79
Выход в 1/8: «Славия»

«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» 0:0
Выход в 1/8: «Манчестер Юнайтед»

«Милан» — «Црвена Звезда» 1:1
Голы: Кессье Франк 9 (пенальти) — Бен Набуан Эль Фарду 24
Выход в 1/8: «Милан»

«ПСВ» — «Олимпиакос» 2:1
Голы: Захави Эран 23, Захави Эран 44 — Кока 88
Выход в 1/8: «Олимпиакос»

«Рома» — «Брага» 3:1
Голы: Джеко Эдин 24, Перес Карлес 75, Майораль Борха 90+1 — Кристанте Бриан 88 (автогол)
Выход в 1/8: «Рома»

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Источник: soccer.ru Фото: uefa.com
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Все комментарии
witynchik
witynchik
26 февраля в 13:56
Тоттенхэм, МЮ, Арсенал, Рома и Вильярреал очень хороши. Думаю кто-то из них возьмёт кубок
ZA POROGA
ZA POROGA
26 февраля в 12:55
ежель англы забьют на ЛЕ - ведь у них АПЛ- тогда возможен украинский финал )))
Риланд
Риланд
26 февраля в 12:36
У хохлов две команды в 1/8, у нас 0...что-то у нас с футболом не так
Roman73
Roman73
26 февраля в 10:04
Лестер подверг лёгкому сомнению тотальную доминацию Англии в Европе.
Tommy Lee 2
Tommy Lee 2
26 февраля в 03:59
    Q-J-G
    Q-J-G
    26 февраля в 02:57
    Игра "Лестера" хуже некуда, беспомощные, растерянные, никаких шансов даже на ничью...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    26 февраля в 02:15
    Хохлы разошлись не на шутку ...
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    26 февраля в 02:01
    Славии вполне по силам выиграть Лигу Европы.
    Сантус
    Сантус ответ Против ЦСКА (раскрыть)
    26 февраля в 01:42
    Да он уже пару месяцев с тревожным чемоданчиком в прихожей живёт...
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    26 февраля в 01:31
    Гаттузо, ты собрал вещи?
    Василий 50
    Василий 50
    26 февраля в 01:29
    Не заслужили они
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