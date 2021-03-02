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«Арсенал» обыграл «Лестер», МЮ поделил очки с «Челси». Итоги 26-го тура АПЛ

02 марта 2021, 01:12

Завершились все матчи 26-го тура чемпионата Англии.

«Челси» — «Манчестер Юнайтед» 0:0

«Лестер Сити» — «Арсенал» 1:3
Голы: Тилеманс Юри 6 — Луис Давид 39, Ляказетт Александр 45+2 (пенальти), Пепе Николя 52

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм» 2:1
Голы: Диаш Рубен 30, Стоунз Джон 68 — Антонио Мичейл 43

«Вест Бромвич» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:0
Гол: Бартли Кайл 11

«Лидс» — «Астон Вилла» 0:1
Гол: Эль-Гази Анвар 5

«Ньюкасл Юнайтед» — «Вулверхэмптон» 1:1
Голы: Лассельс Джамаал 52 — Невеш Рубен 73

«Кристал Пэлас» — «Фулхэм» 0:0

«Тоттенхэм» — «Бернли» 4:0
Голы: Бэйл Гарет 2, Кейн Харри 15, Моура Лукас 31, Бэйл Гарет 55

«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» 0:2
Голы: Джонс Кертис 48, Брайан Кин 64 (автогол)

«Эвертон» — «Саутгемптон» 1:0
Гол: Ришарлисон 9

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
02 марта в 05:31
Борьба за чемпионство в АПЛ уже завершена, но вот борьба за все остальные позиции еще продолжеатся(как и за места в еврокубках,так и за выживание)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 марта в 01:40
От Лестера не ожидал такого счёта!
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 01:20
Преследователи делают все возможное, чтобы МС досрочно оформил чемпионство. И обещания Сульшера, что МЮ навяжет борьбу , пока далеки от реальности. МС на данный момент самый стабильный, самый сбалансированный клуб , и вряд ли кому то удастся помешать МС завоевать чемпионство. Предпосылок к этому нет никаких.
Всем здоровья.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 01:14
Ливерпуль похоже ожил??7
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