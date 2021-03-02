«Арсенал» обыграл «Лестер», МЮ поделил очки с «Челси». Итоги 26-го тура АПЛ

Завершились все матчи 26-го тура чемпионата Англии.
«Челси» — «Манчестер Юнайтед» 0:0
«Лестер Сити» — «Арсенал» 1:3
Голы: Тилеманс Юри 6 — Луис Давид 39, Ляказетт Александр 45+2 (пенальти), Пепе Николя 52
«Манчестер Сити» — «Вест Хэм» 2:1
Голы: Диаш Рубен 30, Стоунз Джон 68 — Антонио Мичейл 43
«Вест Бромвич» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:0
Гол: Бартли Кайл 11
«Лидс» — «Астон Вилла» 0:1
Гол: Эль-Гази Анвар 5
«Ньюкасл Юнайтед» — «Вулверхэмптон» 1:1
Голы: Лассельс Джамаал 52 — Невеш Рубен 73
«Кристал Пэлас» — «Фулхэм» 0:0
«Тоттенхэм» — «Бернли» 4:0
Голы: Бэйл Гарет 2, Кейн Харри 15, Моура Лукас 31, Бэйл Гарет 55
«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» 0:2
Голы: Джонс Кертис 48, Брайан Кин 64 (автогол)
«Эвертон» — «Саутгемптон» 1:0
Гол: Ришарлисон 9
Всем здоровья.
Всем здоровья.