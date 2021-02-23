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«Ротор» проиграл «Кайрату» в товарищеском матче

23 февраля 2021, 19:35

«Ротор» проиграл «Кайрату» в товарищеском матче.

«Кайрат» (Казахстан) — «Ротор» (Россия) — 4:1 (3:0)

Голы: Алыкулов 2 (1:0), Шушеначев 22 (2:0), Алыкулов 32 (3:0), Понсе 52 (3:1), Буранчиев 84 (4:1).

Недавно «Ротор» крупно уступил «Рубину» в товарищеской игре.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
23 февраля в 22:14
Убедительно Кайрат выиграл.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 февраля в 21:55
Товарняк не показатель
Октябрь 1917
Октябрь 1917
23 февраля в 20:43
Нам нужны официальные матчи
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
23 февраля в 20:39
Скажите мне, более 16 тысяч комментариев, более 28 тысяч лайков при неучастии в конкурсах и прогнозах недостаточно для vip - статуса? Спасибо за внимание.
mihaluch
mihaluch
23 февраля в 20:28
Товарняк что и говорить.
Cat01
Cat01
23 февраля в 20:22
Основные игры впереди
КЭТиК
КЭТиК
23 февраля в 20:06
Тут совсем без шансов.
Ironigor
Ironigor
23 февраля в 19:56
Очень неожиданный результат. Ну может быть состав пробует. Ничего страшного, скоро увидим вас в деле РПЛ. Удачи Ротору!!!
VAN ARM
VAN ARM
23 февраля в 19:55
это уже не звонок а набат)))))))))))
STVA 1
STVA 1
23 февраля в 19:43
Не кисло проиграл
Василий 50
Василий 50
23 февраля в 19:42
«Ротор» повторит «Тамбов»
Q-J-G
Q-J-G
23 февраля в 19:37
На ошибках учатся... В товарищеских матчах.
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