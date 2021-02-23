«Ротор» проиграл «Кайрату» в товарищеском матче.
«Кайрат» (Казахстан) — «Ротор» (Россия) — 4:1 (3:0)
Голы: Алыкулов 2 (1:0), Шушеначев 22 (2:0), Алыкулов 32 (3:0), Понсе 52 (3:1), Буранчиев 84 (4:1).
Завершаем сбор поражением.— CК «Ротор» (@RotorOfficial) February 23, 2021
Контрольный матч.
«Ротор» — «Кайрат» — 1:4 (0:3)
Голы: (0:1) — Алыкулов, 2; (0:2) — Шушеначев, 22; 0:3 — Алыкулов, 32; 1:3 — Понсе, 46 ; 1:4 — Буранчиев, 83.
Белек, Турция. 23 февраля 2021 года. Поле «Gloria Sports» pic.twitter.com/XVoN1g1JU1
Недавно «Ротор» крупно уступил «Рубину» в товарищеской игре.