Пранделли: «Ещё одна игра, в которой „Фиорентина“ не заслуживала поражения»

Главный тренер «Фиорентины» прокомментировал домашнее поражение от «Ромы» (1:2) в матче 25-го тура Серии А.

Мы очень старались, серьёзно подошли к этому матчу, но очевидно, что вы должны быть гораздо более бдительными, решительными и сконцентрированными в последние минуты матча.

Это ещё одна игра, в которой мы не заслуживали поражения, но таково реальное положение вещей. Мы не можем рыдать над пролитым молоком. Нужно сконцентрироваться на положительных вещах и стараться двигаться дальше.

Игор и Кастровилли получили травмы, затем о замене попросил Пульгар. Нам не повезло. Рибери лишь недавно оправился о травмы, и я не мог рисковать им больше. Я должен попытаться извлечь лучшее из моих игроков, поставить их в позиции, которые наиболее соответствуют их характеристикам, но у меня не так уж много альтернативных вариантов на одни и те же места.

Качество — это хорошо. Но что важнее — это усердная работа. Нам нужно больше работяг на всех участках поля.