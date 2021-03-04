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Пранделли: «Ещё одна игра, в которой „Фиорентина“ не заслуживала поражения»

04 марта 2021, 05:06
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)1 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли прокомментировал домашнее поражение от «Ромы» (1:2) в матче 25-го тура Серии А.

Мы очень старались, серьёзно подошли к этому матчу, но очевидно, что вы должны быть гораздо более бдительными, решительными и сконцентрированными в последние минуты матча.

Это ещё одна игра, в которой мы не заслуживали поражения, но таково реальное положение вещей. Мы не можем рыдать над пролитым молоком. Нужно сконцентрироваться на положительных вещах и стараться двигаться дальше.

Игор и Кастровилли получили травмы, затем о замене попросил Пульгар. Нам не повезло. Рибери лишь недавно оправился о травмы, и я не мог рисковать им больше. Я должен попытаться извлечь лучшее из моих игроков, поставить их в позиции, которые наиболее соответствуют их характеристикам, но у меня не так уж много альтернативных вариантов на одни и те же места.

Качество — это хорошо. Но что важнее — это усердная работа. Нам нужно больше работяг на всех участках поля.

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Все комментарии
galem72
galem72
04 марта в 11:13
Зато какоха заслужил покер, но что-то сраслось. ))
SHMEL
SHMEL
04 марта в 07:53
А как же спаситель Кокорин? Он должен был минимум три мяча римлянам вколотить.
karnager
karnager
04 марта в 07:46
Выпускайте Сашу Кракена Кокорина!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
04 марта в 07:36, ред.
На мой взгляд победа "Ромы" вполне заслуженная. Действовали гораздо острее. Возрастной ветеран Рибери в этом матче был лучшим в составе "Фиорентины" и после его замены "фиолетовые" смотрелись уж совсем стерильно.
ДАША Д
ДАША Д
04 марта в 05:29
Приход Кокорина совпал с чередой неудач
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 марта в 05:27
Кокорин лично сопроводит команду в местный перДив...
Остапчук 67
Остапчук 67
04 марта в 05:13
Просто выиграл сильный
Октябрь 1917
Октябрь 1917
04 марта в 05:10
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