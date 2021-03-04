Пиоли: «„Милану“ не хватало двух настоящих форвардов»

Главный тренер «Милана» дал комментарий после ничейного матча с «Удинезе» (1:1) в 25-м туре Серии А.

Жаль, мы хотели победить. Мы знали, что будет сложно играть против команды, все футболисты которой находятся за линией мяча.

Что касается моих игроков, нам не хватало качества и ритма, а не злости и решимости.

Я всегда жду многого от своих игроков. Рафа [Леау] обладает характеристиками, которые больше подходят для свободных пространств в атаке. Когда перед ним плотная оборона, ему не хватает тонкости, чтобы опередить защитника.

Сегодня нам не хватило качеств, которые необходимы для подобного рода матчей. Нам не хватило двух настоящих форвардов (Прим. — Златана Ибрагимовича и Марио Манджукича) в составе. Леау и Ребич обладают другими качествами.