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Пиоли: «„Милану“ не хватало двух настоящих форвардов»

04 марта 2021, 02:40
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 1Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезеМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий после ничейного матча с «Удинезе» (1:1) в 25-м туре Серии А.

Жаль, мы хотели победить. Мы знали, что будет сложно играть против команды, все футболисты которой находятся за линией мяча.

Что касается моих игроков, нам не хватало качества и ритма, а не злости и решимости.

Я всегда жду многого от своих игроков. Рафа [Леау] обладает характеристиками, которые больше подходят для свободных пространств в атаке. Когда перед ним плотная оборона, ему не хватает тонкости, чтобы опередить защитника.

Сегодня нам не хватило качеств, которые необходимы для подобного рода матчей. Нам не хватило двух настоящих форвардов (Прим. — Златана Ибрагимовича и Марио Манджукича) в составе. Леау и Ребич обладают другими качествами.

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Все комментарии
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 марта в 13:24
Нет, не верно!) Не было у Милана огромного отрыва! 4 очка это отрыв, но огромным его не назвать!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
04 марта в 10:45
Удары в створ и количество моментов на табло не повесишь. Огромный отрыв , который был у Милана растворился и теперь Интер уже в отрыве. Так , что все верно было отмечено мной.
ДАША Д
ДАША Д
04 марта в 04:28
Похоже Милану чемпионом не стать.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 марта в 03:44
То есть 8 ударов в створ у Милана против одного у Удинезе это сейчас называется "посыпались"?!)
Leha-ha50
Leha-ha50
04 марта в 02:52
Посыпался Милан, так и из четверки вывалится.
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