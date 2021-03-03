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Семеду: «Клянусь, ни разу не видел, чтобы Месси тренировал штрафные удары»

03 марта 2021, 15:33

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду, выступающий на правах аренды за «Вулверхэмптон», рассказал, что форвард каталонской команды Лионель Месси никогда не практикует штрафные удары на тренировках.

У меня действительно не так много слов, чтобы описать, насколько он хорош. Знаете, что делает его еще более удивительным? За все то время, что я там был [в «Барселоне»], я ни разу не видел, чтобы он пробил со штрафного. Клянусь, он никогда этого не делал!

Мы всегда практиковались в ударах с дальней дистанции, но Месси никогда не тренировал штрафной. Для него это было просто естественно.

На сегодняшний день Месси забил 658 голов в 763 матчах за «Барсу», в том числе 49 со штрафных.

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RR117
RR117
03 марта в 21:34
2 апреля 2019 гола. Матч тв.
Выдержка из статьи Станислава Рынкевича.

«Мы очень часто остаемся на поле после тренировок. Тренируем не только штрафные удары, но и просто удары по воротам с дальних дистанций. Это помогает выработать привычку бить по мячу определенным образом и позволяет найти лучший подход. В конце концов, все сводится к практике и тренировкам», — объяснил Месси в интервью изданию Marca.»

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Походу Семеду трнировался отдельно от Месси.
Бубнин
Бубнин
03 марта в 17:39
- Вот, Лео, почитай, здесь еще от Самеду.
- Неплохо. Может вернем его из аренды?
Рома Олейник
Рома Олейник
03 марта в 16:36
В жизни не поверю, что месси не тренирует штрафные. Брехня.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
03 марта в 16:28
Месси повезло, значит.

Люди не рождаются одинаковыми.

Например, многие хотят быть такими, как Илон Маск. Но это очень сложно, потому, что Маск родился с фотографической памятью, и ему вообще не нужно тратить время на запоминание чего-либо, чего 99.9% людей просто лишены, и они тратят большую часть времени именно на запоминание.

Так же и Криштиану Роналду далек по таланту от Месси, но приблизился к нему за счет трудоспособности.

Поэтому одними можно восхищаться как "природными талантами", другими - как невероятными трудягами, а уж кому какие больше нравятся, это дело вкуса. Обычно природные таланты больше "фрики" при этом.
Gelious
Gelious ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
03 марта в 16:25
Вы в курсе, что у Роналду с Месси плюс-минус одинаковое кол-во голов со штрафных?
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
03 марта в 16:09
А дельфин сколько не тренирует все равно не помогает
ЮЗИК
ЮЗИК
03 марта в 16:09
У него это с рождения
КЭТиК
КЭТиК
03 марта в 15:53
У Месси просто божий дар.
izrafel
izrafel
03 марта в 15:35
Сильному не надо, а слабому не поможет...:))))
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