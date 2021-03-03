Семеду: «Клянусь, ни разу не видел, чтобы Месси тренировал штрафные удары»

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду, выступающий на правах аренды за «Вулверхэмптон», рассказал, что форвард каталонской команды Лионель Месси никогда не практикует штрафные удары на тренировках.
У меня действительно не так много слов, чтобы описать, насколько он хорош. Знаете, что делает его еще более удивительным? За все то время, что я там был [в «Барселоне»], я ни разу не видел, чтобы он пробил со штрафного. Клянусь, он никогда этого не делал!
Мы всегда практиковались в ударах с дальней дистанции, но Месси никогда не тренировал штрафной. Для него это было просто естественно.
На сегодняшний день Месси забил 658 голов в 763 матчах за «Барсу», в том числе 49 со штрафных.
Люди не рождаются одинаковыми.
Например, многие хотят быть такими, как Илон Маск. Но это очень сложно, потому, что Маск родился с фотографической памятью, и ему вообще не нужно тратить время на запоминание чего-либо, чего 99.9% людей просто лишены, и они тратят большую часть времени именно на запоминание.
Так же и Криштиану Роналду далек по таланту от Месси, но приблизился к нему за счет трудоспособности.
Поэтому одними можно восхищаться как "природными талантами", другими - как невероятными трудягами, а уж кому какие больше нравятся, это дело вкуса. Обычно природные таланты больше "фрики" при этом.
Люди не рождаются одинаковыми.
Например, многие хотят быть такими, как Илон Маск. Но это очень сложно, потому, что Маск родился с фотографической памятью, и ему вообще не нужно тратить время на запоминание чего-либо, чего 99.9% людей просто лишены, и они тратят большую часть времени именно на запоминание.
Так же и Криштиану Роналду далек по таланту от Месси, но приблизился к нему за счет трудоспособности.
Поэтому одними можно восхищаться как "природными талантами", другими - как невероятными трудягами, а уж кому какие больше нравятся, это дело вкуса. Обычно природные таланты больше "фрики" при этом.