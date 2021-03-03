Семеду: «Клянусь, ни разу не видел, чтобы Месси тренировал штрафные удары»

Защитник «Барселоны» , выступающий на правах аренды за «Вулверхэмптон», рассказал, что форвард каталонской команды никогда не практикует штрафные удары на тренировках.

У меня действительно не так много слов, чтобы описать, насколько он хорош. Знаете, что делает его еще более удивительным? За все то время, что я там был [в «Барселоне»], я ни разу не видел, чтобы он пробил со штрафного. Клянусь, он никогда этого не делал!

Мы всегда практиковались в ударах с дальней дистанции, но Месси никогда не тренировал штрафной. Для него это было просто естественно.