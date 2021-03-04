Тер Штеген: «„Барселона“ прогрессирует и надеется выиграть Кубок Испании»

Голкипер «Барселоны» прокомментировал победу над «Севильей» (3:0) в ответном полуфинальном матче Кубка Испании.

При счёте 1:0 на 73-й минуте немецкий голкипер отразил удар с 11-метровой отметки в исполнении Лукаса Окампоса. Напомним, первая встреча между командами завершилась победой «Севильи» (2:0).

Если бы «Севилья» забила, нам стало бы тяжело. Мы провели совершенный матч и заслужили результат.

Здорово помочь команде, отразив пенальти, хотя это лотерея. Но я очень рад.

Очень важно, что команда продемонстрировала такой менталитет. Мы очень довольны. Мы не перестаём верить в то, что делаем. Мы прогрессируем и надеемся выиграть этот трофей.