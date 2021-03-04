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Тер Штеген: «„Барселона“ прогрессирует и надеется выиграть Кубок Испании»

04 марта 2021, 03:47
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяЗакончился в доп. время

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал победу над «Севильей» (3:0) в ответном полуфинальном матче Кубка Испании.

При счёте 1:0 на 73-й минуте немецкий голкипер отразил удар с 11-метровой отметки в исполнении Лукаса Окампоса. Напомним, первая встреча между командами завершилась победой «Севильи» (2:0).

Если бы «Севилья» забила, нам стало бы тяжело. Мы провели совершенный матч и заслужили результат.

Здорово помочь команде, отразив пенальти, хотя это лотерея. Но я очень рад.

Очень важно, что команда продемонстрировала такой менталитет. Мы очень довольны. Мы не перестаём верить в то, что делаем. Мы прогрессируем и надеемся выиграть этот трофей.

В финале Кубка Испании «Барселона» сыграет с победителем пары «Леванте» — «Атлетик».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
04 марта в 07:05
Единственное на что они ещё могут рассчитывать
амурец
амурец
04 марта в 04:42
скажем так, что именно благодаря Тер Штегену прошла дальше Барселона
STVA 1
STVA 1
04 марта в 04:27
Попробуйте... Удачи!
ДСА
ДСА
04 марта в 04:26
Барселоне просто невероятно повезло.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
04 марта в 04:25
А Месси играл?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 марта в 04:24
Последний шаг остался. Обидно будет проиграть...
Байкал-38
Байкал-38
04 марта в 03:49
В других турнирах шансы как призрак в тумане, а тут шанс есть.
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