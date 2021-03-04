Куман: «„Барселона“ заслужила пройти „Севилью“. Мы были лучшей командой»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал победу над «Севильей» (3:0) в ответном полуфинальном матче Кубка Испании и выход своей команды в финал турнира. Напомним, в первой встрече сильнее оказалась «Севилья» (2:0).

Мы не переставали верить. Мы не думали сдаваться в борьбе за Кубок. Это вопрос нашей ментальности.

Я, как тренер, не мог просить свою команду сделать больше, чем то, что они сделали сегодня вечером. Мы бились до конца овертайма, и это невероятно. Я очень доволен проделанной работой команды.

Мы заслужили пройти дальше. Я считаю, что мы были лучшей командой в двухматчевом противостоянии. Эта победа очень важна для нашей уверенности.