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Куман: «„Барселона“ заслужила пройти „Севилью“. Мы были лучшей командой»

04 марта 2021, 03:15
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяЗакончился в доп. время

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу над «Севильей» (3:0) в ответном полуфинальном матче Кубка Испании и выход своей команды в финал турнира. Напомним, в первой встрече сильнее оказалась «Севилья» (2:0).

Мы не переставали верить. Мы не думали сдаваться в борьбе за Кубок. Это вопрос нашей ментальности.

Я, как тренер, не мог просить свою команду сделать больше, чем то, что они сделали сегодня вечером. Мы бились до конца овертайма, и это невероятно. Я очень доволен проделанной работой команды.

Мы заслужили пройти дальше. Я считаю, что мы были лучшей командой в двухматчевом противостоянии. Эта победа очень важна для нашей уверенности.

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Все комментарии
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
04 марта в 09:20
Каков поп таков и приход?
Каков тренер такова и команда?
Только .... может выпускать такойй состав, не понимая что нужны скорости, а не Бускетсы и Пике/Ленгле. И потому с таким скрежетом проползли в финал, хотя с таким тренером стыдно играть в финале
Terek-Anji
Terek-Anji
04 марта в 08:31
ПСЖ не пройдут. Ещё одна игра в ЛЧ и все. Забить четыре мяча на выезде, это из области фантастики.
Legend 6
Legend 6
04 марта в 08:20
Вот от ПСЖ зря столько пропустили...
Juventus CR7
Juventus CR7
04 марта в 08:02
Нынешняя Барселона не способна будет зделать камбек как раньше!)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ КЭТиК (раскрыть)
04 марта в 03:23
Ну - это из области фантастики. Забить четыре на выезде ПСЖ и пропустить не более одного - это слишком оптимистично .
Leha-ha50
Leha-ha50
04 марта в 03:20
Барселона вышла в финал вполне заслуженно . Счет по игре.
КЭТиК
КЭТиК
04 марта в 03:19
Теперь и ПСЖ есть шанс удивить.
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