Сульшер: «Не думаю, что МЮ заслужил чего-то большего, чем ничью»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» подвёл итоги ничейного матча с «Кристал Пэлас» (0:0) в 29-м туре АПЛ .

Это не хороший результат. Если вы хотите идти вверх по таблице, вам нужно побеждать. Вы должны заслужить это право, вы должны выигрывать единоборства, вы должны бороться, вы должны лучше делать передачи, но мы продолжали терять мяч.

Нам не хватало темпа, время от времени такое случается. Это был не один из наших лучших вечеров.

Рой Ходжсон всегда делает так, чтобы против его команды было очень сложно играть. У нас были хорошие шансы в атаке, когда мы набирали темп в правильных позициях, но я не думаю, что мы заслуживали чего-то большего, чем одно очко.

Конечно, это вызывает беспокойство. Мы отыграли три матча на ноль. Это помогает вам побеждать, но мы не показали качественную игру [в атаке]. Нам просто нужно снова поймать эту искру, играть качественно и постараться одерживать победы.

Дин Хендерсон спас для нас ничью, хотя у него было не так уж много работы. Но это говорит о том, что он взрослеет и набирается опыта.