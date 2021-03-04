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Сульшер: «Не думаю, что МЮ заслужил чего-то большего, чем ничью»

04 марта 2021, 02:10
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвёл итоги ничейного матча с «Кристал Пэлас» (0:0) в 29-м туре АПЛ.

Это не хороший результат. Если вы хотите идти вверх по таблице, вам нужно побеждать. Вы должны заслужить это право, вы должны выигрывать единоборства, вы должны бороться, вы должны лучше делать передачи, но мы продолжали терять мяч.

Нам не хватало темпа, время от времени такое случается. Это был не один из наших лучших вечеров.

Рой Ходжсон всегда делает так, чтобы против его команды было очень сложно играть. У нас были хорошие шансы в атаке, когда мы набирали темп в правильных позициях, но я не думаю, что мы заслуживали чего-то большего, чем одно очко.

Конечно, это вызывает беспокойство. Мы отыграли три матча на ноль. Это помогает вам побеждать, но мы не показали качественную игру [в атаке]. Нам просто нужно снова поймать эту искру, играть качественно и постараться одерживать победы.

Дин Хендерсон спас для нас ничью, хотя у него было не так уж много работы. Но это говорит о том, что он взрослеет и набирается опыта.

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Все комментарии
galem72
galem72
04 марта в 10:47
Думаю, чего точно заслужил МЮ, так это другого тренера. При Гуннаре Марс полностью деградировал, а Раш с Гриней продолжают идти по нисходящей. НОЛЬ атакующих идей!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
04 марта в 07:14
Игру в атаке нужно улучшать. А так о чемпионстве в этом сезоне можно забыть. Летом если купим условных Санчо/Холланда и Варана/Кунде возможно будут шансы.
ЮЗИК
ЮЗИК
04 марта в 05:48
Теряют очки на пустом месте
КЭТиК
КЭТиК
04 марта в 04:29
Без голов побед не бывает.
allemz
allemz
04 марта в 03:02
Надеюсь, Сульшер задержится в МЮ еще на 5-6 лет как минимум, нравится мне его работа, толковый тренер что ни говори. Еще немного и статус третьей команды Манчестера уже не за горами.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 марта в 02:32
Ничья МЮ - это очередной подарок для МС. Конкуренты сами приближают чемпионство команды Гвардиолы. Отрыв растет стремительно и очень похоже , что чемпион будет объявлен за несколько туров до конца чемпионата. Все к этому идет. МЮ остается бороться лишь за второе место.
Всем здоровья.
1bear
1bear
04 марта в 02:18
самокритично,оправдываться не стал,как некоторые Жуки
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