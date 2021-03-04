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Отборочный матч ЧМ-2022 Словакия — Россия пройдёт без зрителей

04 марта 2021, 17:24
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия30.03.2021 в 22:45 Не начался

В пресс-службе Словацкого футбольного союза сообщили, что матч отборочного турнира чемпионата мира—2022 между сборными Словакии и России пройдет без зрителей.

Встреча между национальными командами намечена на 30 марта в Трнаве на стадионе имени Антона Малатинского.

Россия и Словакия в группе H сыграют со сборными Хорватии, Словении, Кипра и Мальты.

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shur
shur
04 марта в 21:05
...даст Бог в ничейку сгоняют?!
ЮЗИК
ЮЗИК
04 марта в 19:49
Легче от этого не станет
trimetil
trimetil
04 марта в 18:21
А почему написано, что тренер сборной России - Де Рувер Барт?
Черечесова уже сняли?
mihaluch
mihaluch
04 марта в 18:06
Нашим будет легче.
beefs
beefs
04 марта в 17:41
хоть и не намного, но будет легче...
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси
04 марта в 17:38
Во все щели брызжет отсталость и зашуганность этой их Европы.

А что бы они там делали БЕЗ помощи России по коронавирусу -- даже вообразить страшно.
Ironigor
Ironigor
04 марта в 17:30
Победы России по любому расскладу !!! Удачи тебе Россия!!! Всем добра!!!
Ironigor
Ironigor
04 марта в 17:28
Нам всё равно, игра в гостях .
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