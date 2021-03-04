Отборочный матч ЧМ-2022 Словакия — Россия пройдёт без зрителей

В пресс-службе Словацкого футбольного союза сообщили, что матч отборочного турнира чемпионата мира—2022 между сборными Словакии и России пройдет без зрителей.
Встреча между национальными командами намечена на 30 марта в Трнаве на стадионе имени Антона Малатинского.
Россия и Словакия в группе H сыграют со сборными Хорватии, Словении, Кипра и Мальты.
Черечесова уже сняли?
Черечесова уже сняли?
А что бы они там делали БЕЗ помощи России по коронавирусу -- даже вообразить страшно.
А что бы они там делали БЕЗ помощи России по коронавирусу -- даже вообразить страшно.