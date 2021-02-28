Фанаты «Спартака» вывесили баннер в поддержку Тедеско

Болельщики «Спартака» перед домашним матчем 20-го тура РПЛ с «Рубином» вывесили баннер на немецком языке в поддержку главного тренера команды Доменико Тедеско.
«Тренер — это не просто слово», — написано на баннере.
Напомним, что Тедеско не сможет сегодня присутствовать на скамейке запасных из-за дисквалификации.
«Тренер – это не просто слово» 🇩🇪— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 28, 2021
Огненный баннер Трибуны Б в поддержку Доменико Тедеско, который не сможет сегодня присутствовать на скамейке запасных из-за дисквалификации 🔥 pic.twitter.com/8DJUYcI30B
Но это сугубо моё мнение!
Но это сугубо моё мнение!