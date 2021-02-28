Фанаты «Спартака» вывесили баннер в поддержку Тедеско

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28 февраля 2021, 14:09

Болельщики «Спартака» перед домашним матчем 20-го тура РПЛ с «Рубином» вывесили баннер на немецком языке в поддержку главного тренера команды .

«Тренер — это не просто слово», — написано на баннере.

Напомним, что Тедеско не сможет сегодня присутствовать на скамейке запасных из-за дисквалификации.