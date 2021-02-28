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Фанаты «Спартака» вывесили баннер в поддержку Тедеско

28 февраля 2021, 14:09
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Болельщики «Спартака» перед домашним матчем 20-го тура РПЛ с «Рубином» вывесили баннер на немецком языке в поддержку главного тренера команды Доменико Тедеско.

«Тренер — это не просто слово», — написано на баннере.

Напомним, что Тедеско не сможет сегодня присутствовать на скамейке запасных из-за дисквалификации.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
28 февраля в 15:05
Тедеско уже сказал, что семья в Германии дороже чем спартак.....
Байкал-38
Байкал-38
28 февраля в 14:55
Это в Спартаке так посчитали... По моему звучит как напоминание, что Тедеско ты тренер до конца сезона, но ты ещё тренер Спартака, а значит должен тренировать, а не только тренером называться. Так, что время покажет, а баннер реально двусмысленный.
Но это сугубо моё мнение!
ДАША Д
ДАША Д
28 февраля в 14:50
Обыграет Рубин - поддержим.
Аксинья
Аксинья
28 февраля в 14:31, ред.
Кабы за это слово Федуна вновь на бабосы не посадили...Отощали члены КДК за зиму...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 февраля в 14:24
Пара неудач, и будут просить на выход...
нечитайло
нечитайло
28 февраля в 14:18
Нужна поддержка
Romkurch
Romkurch
28 февраля в 14:13
Тедеско нужно поддержать, правильной дорогой идет.
Q-J-G
Q-J-G
28 февраля в 14:12
Поддержка фанатов, дорогого стоит, правда в зависимости от количества фанатов)
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