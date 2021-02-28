ГлавнаяНовости

Фанаты 10 клубов Высшей лиги Беларуси бойкотируют матчи чемпионата страны

28 февраля 2021, 21:48

Фанатские объединения 10 клубов Высшей лиги Беларуси бойкотируют матчи чемпионата.

Фанаты приняли решение из-за политической ситуации в стране. От посещения матчей отказались фанаты БАТЭ, брестского «Динамо», солигорского «Шахтёра», «Слуцка», «Витебска», «Молодечно» и «Немана». Позднее к бойкоту присоединились фанаты жодинского «Торпедо-БелАЗ», столичных «Минска» и «Торпедо».

«Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движей страны. Наши мысли — с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями», — говорится в заявлении фанатов брестского «Динамо».

Недавно в Беларуси клубам с госфинансированием запретили проводить сборы за рубежом.

Все новости
Фанаты «Фиорентины» устроили акцию протеста около клубной базы
Сегодня, 20:28 Комментарии19
ОфициальноМатч отбора ЧМ-2022 между сборными Мальты и России пройдёт без зрителей
Вчера, 13:50 Комментарии10
Отборочный матч ЧМ-2022 Словакия — Россия пройдёт без зрителей
04 марта Комментарии8
Тебас рассказал, когда испанские болельщики смогут вернуться на трибуны
02 марта Комментарии3
Фанаты семи белорусских клубов объявили о бойкоте матчей чемпионата страны
28 февраля
Фанаты «Спартака» вывесили баннер в поддержку Тедеско
28 февраля ФотоКомментарии8
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 
Rambler's Top100