Фанаты 10 клубов Высшей лиги Беларуси бойкотируют матчи чемпионата страны

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28 февраля 2021, 21:48

Фанатские объединения 10 клубов Высшей лиги Беларуси бойкотируют матчи чемпионата.

Фанаты приняли решение из-за политической ситуации в стране. От посещения матчей отказались фанаты БАТЭ , брестского «Динамо», солигорского «Шахтёра», «Слуцка», «Витебска», «Молодечно» и «Немана». Позднее к бойкоту присоединились фанаты жодинского «Торпедо-БелАЗ», столичных «Минска» и «Торпедо».

«Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движей страны. Наши мысли — с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями», — говорится в заявлении фанатов брестского «Динамо».

Недавно в Беларуси клубам с госфинансированием запретили проводить сборы за рубежом.