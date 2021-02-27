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2,6 тыс. человек обеспечат порядок на матчах РПЛ в Москве 27-28 февраля

27 февраля 2021, 13:42

В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции заявили, что свыше 2,6 тыс. человек будут задействованы в обеспечении безопасности матчей 20 тура РПЛ в Москве 27 и 28 февраля.

27 и 28 февраля 2021 года в Москве пройдут матчи 20-го тура сезона-2020/21 РПЛ. Обеспечивать безопасность при их проведении будут более 2,6 тыс. человек.

27 февраля на стадионе «РЖД-Арена» встретятся команды «Локомотив» и ЦСКА, а 28 февраля «Спартак» примет «Рубин».

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Все комментарии
LOpp
LOpp
27 февраля в 14:07
А чего так мало?
У каждого столба надо по 3 космонавта поставить.
ДАША Д
ДАША Д
27 февраля в 14:07
А могли бы просто отдохнуть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 февраля в 13:47
Прилично полицейских соберут!
ЮЗИК
ЮЗИК
27 февраля в 13:46
Надо заполнять ими все трибуны и будет порядок
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