2,6 тыс. человек обеспечат порядок на матчах РПЛ в Москве 27-28 февраля

В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции заявили, что свыше 2,6 тыс. человек будут задействованы в обеспечении безопасности матчей 20 тура РПЛ в Москве 27 и 28 февраля.
27 и 28 февраля 2021 года в Москве пройдут матчи 20-го тура сезона-2020/21 РПЛ. Обеспечивать безопасность при их проведении будут более 2,6 тыс. человек.
27 февраля на стадионе «РЖД-Арена» встретятся команды «Локомотив» и ЦСКА, а 28 февраля «Спартак» примет «Рубин».
У каждого столба надо по 3 космонавта поставить.
У каждого столба надо по 3 космонавта поставить.