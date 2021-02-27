2,6 тыс. человек обеспечат порядок на матчах РПЛ в Москве 27-28 февраля

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27 февраля 2021, 13:42

В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции заявили, что свыше 2,6 тыс. человек будут задействованы в обеспечении безопасности матчей 20 тура РПЛ в Москве 27 и 28 февраля.

27 и 28 февраля 2021 года в Москве пройдут матчи 20-го тура сезона-2020/21 РПЛ . Обеспечивать безопасность при их проведении будут более 2,6 тыс. человек.