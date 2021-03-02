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Тебас рассказал, когда испанские болельщики смогут вернуться на трибуны

02 марта 2021, 16:12

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, когда болельщики смогут вернуться на трибуны стадионов.

Мы готовы к тому, чтобы болельщики были на стадионах, но сперва нам нужно обсудить, когда это будет и сколько фанатов мы сможем пропустить.

Я очень надеюсь, что болельщики смогут присутствовать на последних играх этого сезона. Нужно следить за тем, как проходит вакцинация. Возможно, возвращение состоится в конце апреля или в начале мая.

Ранее стало известно, что болельщики будут допущены на матчи АПЛ с 17 мая.

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ДАША Д
ДАША Д
02 марта в 17:05
Как раз когда в таблице наступит ясность.
dadrail
dadrail
02 марта в 16:15
Организовать можно все... если очень захотеть...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 марта в 16:14
Ждать осталось не долго!
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