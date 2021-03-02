Тебас рассказал, когда испанские болельщики смогут вернуться на трибуны

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, когда болельщики смогут вернуться на трибуны стадионов.

Мы готовы к тому, чтобы болельщики были на стадионах, но сперва нам нужно обсудить, когда это будет и сколько фанатов мы сможем пропустить.

Я очень надеюсь, что болельщики смогут присутствовать на последних играх этого сезона. Нужно следить за тем, как проходит вакцинация. Возможно, возвращение состоится в конце апреля или в начале мая.