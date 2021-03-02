Ибрагимович мотивировал Хабиба перед боем с Гейджи

Форвард «Милана» записал аудиообращение к чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову перед его боем с американцем Джастином Гейджи.

Если ты чувствуешь себя молодым — ты молод. Если ты упорно работаешь — ты упорно работаешь. Если ты знаешь, что ты лучше, чем остальные — ты лучше, чем остальные. Тогда ты просто должен сделать это. Когда ты номер один, людям всегда хочется найти что-то плохое о тебе и как-то задеть тебя.