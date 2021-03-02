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Ибрагимович мотивировал Хабиба перед боем с Гейджи

02 марта 2021, 17:28

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович записал аудиообращение к чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову перед его боем с американцем Джастином Гейджи.

Если ты чувствуешь себя молодым — ты молод. Если ты упорно работаешь — ты упорно работаешь. Если ты знаешь, что ты лучше, чем остальные — ты лучше, чем остальные. Тогда ты просто должен сделать это. Когда ты номер один, людям всегда хочется найти что-то плохое о тебе и как-то задеть тебя.

Недавно стало известно, что Ибрагимович и главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович примут участие в музыкальном фестивале в итальянском городе Сан-Ремо.

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Оновтун
Оновтун
03 марта в 02:37
Правильный перевод: "Если ты чувствуешь себя футболистом - ты футболист. Если ты упорно работаешь над Инстаграмом - ты упорно работаешь над Инстаграмом. Когда ты номер один, футболистам всегда хочется снять с себя футболку и надеть на тебя"
Rattlehead
Rattlehead
02 марта в 19:20
«Чем старше человек, тем больше ему лет. Если человек одел форму, то он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя.»
25процентный клоун
25процентный клоун
02 марта в 18:40
Хорошие слова
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 марта в 18:08
Так он же вроде завязал с боями...
holms918
holms918
02 марта в 17:49
Ну прям, как психолог, здесь не поспоришь.
drug01
drug01
02 марта в 17:29
Внёс свой взгляд в это дело
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