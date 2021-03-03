Пресс-служба «Ростова» сообщает, что нападающий Дмитрий Полоз во второй раз стал отцом.
В семье форварда и его жены Елизаветы произошло пополнение — родился сын.
Дмитрий Полоз во второй раз стал отцом 👶— Football Club Rostov (@rostovfc) March 3, 2021
В семье нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза и его жены Елизаветы произошло пополнение — родился сын.
Поздравляем с этим прекрасным событием. Желаем крепкого здоровья, пусть малыш радует родителей! 🎉 pic.twitter.com/ZdwDG1SEr7
Ранее сообщалось, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в третий раз стал отцом.
Однко я рад и Поздравляю Дмитрий с пополнением в семье!
Здоровья маме и малышу!!!
Однко я рад и Поздравляю Дмитрий с пополнением в семье!
Здоровья маме и малышу!!!
Искренние поздравления Дмитрию и супруге Елизавете. Здоровья малышу и всей семье.
Искренние поздравления Дмитрию и супруге Елизавете. Здоровья малышу и всей семье.
Здоровья маме и новорождённому!
Здоровья маме и новорождённому!