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03 марта 2021, 10:20

Пресс-служба «Ростова» сообщает, что нападающий во второй раз стал отцом.

В семье форварда и его жены Елизаветы произошло пополнение — родился сын.

Дмитрий Полоз во второй раз стал отцом 👶



В семье нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза и его жены Елизаветы произошло пополнение — родился сын.



Поздравляем с этим прекрасным событием. Желаем крепкого здоровья, пусть малыш радует родителей! 🎉 pic.twitter.com/ZdwDG1SEr7 — Football Club Rostov (@rostovfc) March 3, 2021