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Полоз во второй раз стал отцом

03 марта 2021, 10:20

Пресс-служба «Ростова» сообщает, что нападающий Дмитрий Полоз во второй раз стал отцом.

В семье форварда и его жены Елизаветы произошло пополнение — родился сын.

Ранее сообщалось, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в третий раз стал отцом.

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ermak6848
ermak6848
03 марта в 10:57, ред.
Продуктивный папашка - вот так бы на поле забивал голы и делал голевые пасы...
Однко я рад и Поздравляю Дмитрий с пополнением в семье!
Здоровья маме и малышу!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
03 марта в 10:48
Поздравляю Дмитрия с дублем. Ждём в будущем хет трик
Leha-ha50
Leha-ha50
03 марта в 10:46, ред.
Наследник в семье футболиста - это всегда надежда на то , что сын продолжит дело отца. Ну а не станет футболистом , проявит себя в другой сфере жизни. Дети должны быть лучше нас!!!
Искренние поздравления Дмитрию и супруге Елизавете. Здоровья малышу и всей семье.
stanichnik
stanichnik
03 марта в 10:29
Казачьему роду - нет переводу!
Здоровья маме и новорождённому!
Gahi
Gahi
03 марта в 10:24
Поздравляем здоровья и большого семейного счастья. Удачи
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