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Акинфеев в третий раз стал отцом

02 марта 2021, 21:45

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в третий раз стал отцом. У Игоря и его супруги Екатерины родилась дочка.

Это третий ребенок 34-летних супругов. 17 мая 2014 года у пары родился сын Даниил, а 4 сентября 2015 года — дочь Евангелина.

В прошлом году защитник «Реала» Серхио Рамос в четвёртый раз стал отцом.

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Все комментарии
морозз
морозз
03 марта в 00:10
Игорь как знамя нашего футбола, везде идёт на рекорд! Здоровья малышке и супруге, удачи в воротах...ну кроме игры со Спартаком!
Мысыктар
Мысыктар
02 марта в 23:27
красавец Игорь) пусть это будет для тебя---новым дыханием.ЦВБП
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
02 марта в 22:51
Вот это по настоящему круто! От всей души поздравляю Игоря и его семью.
Союзник противников
Союзник противников ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
02 марта в 22:36
Ну в НХЛ ещё больше получают,и с их затратами сил,а ноют ,сопляки!За нас переживают...
oFANATo
oFANATo
02 марта в 22:25
День прекрасный наступил
Вам он радость подарил!
Радость всем на удивление
Поздравляем с прибавлением!

Третий самый лучший раз,
Как же рады мы за вас!
Пусть здоровеньким растёт,
И умнеет каждый год!
Ironigor
Ironigor
02 марта в 22:23
Игорка тёзка, от души поздравляю тебя с самым лучшим праздником твоей жизни, Здоровья и всех жизненных благ малышу и всей твоей большой семье !!! Чем больше вас и нас , тем крепче наша оборона , будь счастлив в своей семье , в ЦСКА и России!!! Всем добра мира и счастья близких !!!
Сантус
Сантус
02 марта в 22:22
Похоже снявшись в рекламе Хёнде,Акинфеев задумался-а не забить ли его своими...)
Red blu
Red blu
02 марта в 22:21
Поздравляем Игоря с третьим ребенком.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ ermak6848 (раскрыть)
02 марта в 22:18
Фи, как грубо. Это был любовный порыв. Любимая в Москве, он в Питере таким образом по ней скучал.

"В ноябре 2020 в Сеть просочилось видео, на котором Артем Дзюба мастурбирует перед камерой. Виден работающий телевизор, по которому транслируется передача Марии Орзул."
mihaluch
mihaluch
02 марта в 22:15
Главное всё свалить на коронавирус, нет бы сказать жена рожает.
youtomee
youtomee ответ Leha-ha50 (раскрыть)
02 марта в 22:11
даже могут рассчитывать теперь на пособия
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
02 марта в 22:09
Ой ли, 4 часа тренировок в день плюс игра в неделю, курьеры и грузчики по 12 часов на ногах и то как-то выживают.
ermak6848
ermak6848
02 марта в 22:07
Поздравляю Игорь!
Это вам не Тёма питерский...
" Не жди мать - Родина детей - они разбрызганы на стенку .."
( под А.С. Пушкина )
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Союзник противников (раскрыть)
02 марта в 22:05
Так у футболистов в России не трудности, а, скорее, переплаты, если считать равный профессионализм, по сравнению с Западом и США.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 22:03
Искренние поздравления Игорю и его супруге Екатерине. Теперь они многодетная семья. Забот явно прибавится. Здоровья новорожденной и всему семейству.
Игорю скорейшего возвращения на поле.
Всем здоровья
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
02 марта в 21:58
Время даром не теряет
Союзник противников
Союзник противников
02 марта в 21:58
Можно поздравить,улучшает демографию в стране,пока другие коллеги по цеху языками мелют о трудностях жизни в России.
drug01
drug01
02 марта в 21:46
Поздравляю так держать
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