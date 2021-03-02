Акинфеев в третий раз стал отцом

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02 марта 2021, 21:45

Голкипер ЦСКА в третий раз стал отцом. У Игоря и его супруги Екатерины родилась дочка.

Это третий ребенок 34-летних супругов. 17 мая 2014 года у пары родился сын Даниил, а 4 сентября 2015 года — дочь Евангелина.

Поздравляем нашего капитана Игоря Акинфеева, который в третий раз стал отцом! Жена Катя и дочка чувствуют себя хорошо. Всем здоровья и счастья!👶🔴🔵 pic.twitter.com/D3PxN6e2IL — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 2, 2021

В прошлом году защитник «Реала» Серхио Рамос в четвёртый раз стал отцом.