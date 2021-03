Пике получил растяжение внутренней боковой связки правого колена

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что защитник получил растяжение внутренней боковой связки правого колена в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против «Севильи».

Сроки восстановления игрока пока не сообщаются.

LATEST NEWS❗️ A medical evaluation and tests carried out this morning have shown that @3gerardpique has sprained the medial collateral ligament in his right knee. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/RjPjsLegBf