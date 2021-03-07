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Роналду отреагировал на победу «Ювентуса» над «Лацио»

07 марта 2021, 08:43
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в своём инстаграме отреагировал на победу над «Лацио» (3:1) в матче 26-го тура Серии А. Португалец появился на поле на 69-й минуте встречи и в итоге не отметился результативными действиями.

Отличная победа! Давайте, ребята!

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Королевский Реал
Королевский Реал ответ ДСА (раскрыть)
07 марта в 13:00
Надо же, справилась с Лацио, который в последних 8 играх, проиграл 5 матчей и находится в ужасной форме.

Ну с такими темпами, Роналду нужно срочно оставить на скамейке и тогда Ювентус выиграет требл, попутно разгромив Баварию и Ман.Сити.
ДСА
ДСА
07 марта в 08:52
И без него команда справилась.
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