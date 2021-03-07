Роналду отреагировал на победу «Ювентуса» над «Лацио»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в своём инстаграме отреагировал на победу над «Лацио» (3:1) в матче 26-го тура Серии А. Португалец появился на поле на 69-й минуте встречи и в итоге не отметился результативными действиями.
Отличная победа! Давайте, ребята!
Ну с такими темпами, Роналду нужно срочно оставить на скамейке и тогда Ювентус выиграет требл, попутно разгромив Баварию и Ман.Сити.
Ну с такими темпами, Роналду нужно срочно оставить на скамейке и тогда Ювентус выиграет требл, попутно разгромив Баварию и Ман.Сити.