ГлавнаяНовости

Анчелотти назвал игрока, которого был бы счастлив заполучить в «Эвертон»

07 марта 2021, 00:36

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти с юмором ответил на вопрос журналиста о том, какой трансфер в мерсисайдский клуб посчитал бы идеальным.

Без сомнения, Паоло Мальдини! Он мой друг, он был моим товарищем по команде, был моим капитаном, и он забавный парень!

Он прекрасный парень, лучший игрок, так что, без сомнения, это был бы Паоло Мальдини. Это было бы здорово.

Мальдини завершил карьеру футболиста в 2009 году. С 2019 года он работает техническим директором в «Милане».

Ранее Анчелотти сделал выбор между Месси и Роналду.

Все новости
Пирло: «Увольнение Сарри? Меня привлекали для долгосрочного проекта»
Сегодня, 04:15 Комментарии1
Консейсау: «Эти матчи с „Ювентусом“ войдут в историю „Порту“»
Сегодня, 03:44 Комментарии1
Пирло — о Роналду и Рабьо: «Раньше они никогда не отворачивались от мяча»
Сегодня, 03:27 Комментарии1
Капелло: «Роналду и Рабьо испугались мяча. Непростительная ошибка»
Сегодня, 03:03 ФотоКомментарии2
Кьеза: «По второму тайму „Ювентус“ заслуживал пройти в четвертьфинал ЛЧ»
Сегодня, 02:48 Комментарии1
Эн-Несери: «Нам не повезло. „Боруссия“ забила свой единственный момент»
Сегодня, 02:10 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 марта в 08:22
Надо вернуть Мальдини!😜
ЮЗИК
ЮЗИК
07 марта в 07:51
Вспомнил славное прошлое
112910415
112910415
07 марта в 07:49
немедленно начать переговоры ! )
Остапчук 67
Остапчук 67
07 марта в 06:50
Они все шутят.
КЭТиК
КЭТиК
07 марта в 05:52
Он живёт старой памятью.
STVA 1
STVA 1
07 марта в 05:10, ред.
Паоло это топ из топов
Mangur
Mangur
07 марта в 04:34
Нормальный трансфер.
Сантус
Сантус
07 марта в 00:47
На мой субъективный взгляд,Папа Карло самый достойный персонаж в тренерском цехе на сегодняшний день.И шутки ему дозволены.Хорошо что у него есть возможность это делать,ибо если ты шутишь-ты живёшь..)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100