Анчелотти назвал игрока, которого был бы счастлив заполучить в «Эвертон»

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07 марта 2021, 00:36

Главный тренер «Эвертона» с юмором ответил на вопрос журналиста о том, какой трансфер в мерсисайдский клуб посчитал бы идеальным.

Без сомнения, Паоло Мальдини! Он мой друг, он был моим товарищем по команде, был моим капитаном, и он забавный парень! Он прекрасный парень, лучший игрок, так что, без сомнения, это был бы Паоло Мальдини. Это было бы здорово.

Мальдини завершил карьеру футболиста в 2009 году. С 2019 года он работает техническим директором в «Милане».

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