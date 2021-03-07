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Дзаккерони: «Я не удивлюсь, если Лукаку выиграет „Золотой мяч“»

07 марта 2021, 15:44

Итальянский тренер Альберто Дзаккерони считает, что нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может побороться за получение «Золотого мяча».

Я думаю, что этот приз нужно присуждать игроку, который хорош как в техническом, так и в физическом плане. Это самые важные характеристики для футболиста.

Честно говоря, я не удивлюсь, если Лукаку выиграет «Золотой мяч». С тех пор как он присоединился к «Интеру», он показывает невероятную результативность. В Италии больше нет такого игрока, который бы показывал такой баланс.

Ранее стало известно, что Лукаку признан лучшим игроком Серии А по итогам февраля.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
07 марта в 20:27
хахаха золотой мяч за забитые мячи в ворота середняков и за вылет со всех кубков в январе/))))
Ozabot
Ozabot
07 марта в 17:44
Чтобы выиграть ЗМ, нельзя делать сейвы головой у ворот противника в еврокубках ))) А так, объективно, он наверное самый сильный игрок в Италии на данный момент. «Интер» бы был вне зоны еврокубков без него.
ЮЗИК
ЮЗИК
07 марта в 17:15
На золотой мяч он ещё не тянет
lobsterdam
lobsterdam
07 марта в 17:07
главный претендент на приз, кто больше раз упадет за матч... какой ЗМ? Он нигде не прижился, ни в Челси, ни в МЮ и еще где-то до этого болтался, просто уже не помню, неинтересно. Ему только в Италии - кайф, но это пока Конте тренер, а потом сбежит куда-нибудь, это уж точно!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 марта в 15:44
Игрок хороший,но врятли выиграет!
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