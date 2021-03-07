Дзаккерони: «Я не удивлюсь, если Лукаку выиграет „Золотой мяч“»

Итальянский тренер считает, что нападающий «Интера» может побороться за получение «Золотого мяча».

Я думаю, что этот приз нужно присуждать игроку, который хорош как в техническом, так и в физическом плане. Это самые важные характеристики для футболиста.

Честно говоря, я не удивлюсь, если Лукаку выиграет «Золотой мяч». С тех пор как он присоединился к «Интеру», он показывает невероятную результативность. В Италии больше нет такого игрока, который бы показывал такой баланс.