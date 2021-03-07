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Пирло рассказал, почему использовал защитника Данило в центре полузащиты

07 марта 2021, 14:38
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал, почему решил использовать флангового защитника Данило в центре полузащиты во время матча 26-го тура Серии А против «Лацио».

Я подумал об этой перестановке накануне игры. Так как знал, что мы будем играть без Бентанкура и Артура.

Я подумал о Данило, потому что он умный игрок, он умеет играть в касание, хорошо знает футбол. Это была хорошая идея, которая пришла мне в голову прямо перед игрой.

Я был вынужден сделать такой выбор. Всякое может произойти в течение сезона, поэтому нужно быть готовым к любому решению.

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