Пирло рассказал, почему использовал защитника Данило в центре полузащиты

Главный тренер «Ювентуса» рассказал, почему решил использовать флангового защитника Данило в центре полузащиты во время матча 26-го тура Серии А против «Лацио».

Я подумал об этой перестановке накануне игры. Так как знал, что мы будем играть без Бентанкура и Артура.

Я подумал о Данило, потому что он умный игрок, он умеет играть в касание, хорошо знает футбол. Это была хорошая идея, которая пришла мне в голову прямо перед игрой.

Я был вынужден сделать такой выбор. Всякое может произойти в течение сезона, поэтому нужно быть готовым к любому решению.