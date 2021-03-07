ГлавнаяНовости

Гвардиола: «„Манчестер Сити“ стал клубом, который уважают»

07 марта 2021, 13:51

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о прогрессе клуба за последние годы.

Самое главное, что «Манчестер Сити» в следующем сезоне снова бороться за трофей, даже если в этом году мы победим. После чемпионского титула в АПЛ мы не опускались ниже второго места в таблице. Это означает, что у нас есть стабильность, мы всегда боремся за титул. Именно так вы становитесь клубом, который уважают.

Один трофей можно выиграть случайно, но мы находимся на вершине долгое время. И я этим очень горжусь. МС всегда борется за трофеи. Надеюсь, что мы пройдём в 1/4 финала Лиги чемпионов в этом году.

Все новости
Пирло: «Увольнение Сарри? Меня привлекали для долгосрочного проекта»
Сегодня, 04:15 Комментарии1
Консейсау: «Эти матчи с „Ювентусом“ войдут в историю „Порту“»
Сегодня, 03:44 Комментарии1
Пирло — о Роналду и Рабьо: «Раньше они никогда не отворачивались от мяча»
Сегодня, 03:27 Комментарии1
Капелло: «Роналду и Рабьо испугались мяча. Непростительная ошибка»
Сегодня, 03:03 ФотоКомментарии2
Кьеза: «По второму тайму „Ювентус“ заслуживал пройти в четвертьфинал ЛЧ»
Сегодня, 02:48 Комментарии1
Эн-Несери: «Нам не повезло. „Боруссия“ забила свой единственный момент»
Сегодня, 02:10 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sparxx2
sparxx2
вчера в 13:29
    zim289
    zim289
    08 марта в 01:47
    МС стал таким клубом задолго до прихода Гвардиолы.
    Пелегрини и Манчини добиавлись аналогичных результатов.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    07 марта в 15:24
    Лол, как всегда у Пепа, бодрое начало перешло в подстилание соломки)

    "Надеюсь, что мы пройдём в 1/4 финала Лиги чемпионов в этом году."
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    07 марта в 15:07
    Так оно и есть,шейхи сделали суперклуб из середняка
    3ton
    3ton ответ Igo0rek (раскрыть)
    07 марта в 15:03
    Только другие виды спорта от этого страдают ))
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Князь опять в строю (комментарий удален) (раскрыть)
    07 марта в 14:46
    В АПЛ все хорошо зарабатывают
    allemz
    allemz ответ Трезвый повар (раскрыть)
    07 марта в 14:11
      sv_1969
      sv_1969
      07 марта в 14:08
      Что-то Пепа понесло)))
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      07 марта в 14:02
      Ну да, для некоторых большое количество денег равносильно уважению)) И чем больше денег тем больше уважение
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100