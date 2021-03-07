Гвардиола: «„Манчестер Сити“ стал клубом, который уважают»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мнением о прогрессе клуба за последние годы.

Самое главное, что «Манчестер Сити» в следующем сезоне снова бороться за трофей, даже если в этом году мы победим. После чемпионского титула в АПЛ мы не опускались ниже второго места в таблице. Это означает, что у нас есть стабильность, мы всегда боремся за титул. Именно так вы становитесь клубом, который уважают.