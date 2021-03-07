Гвардиола: «„Манчестер Сити“ стал клубом, который уважают»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о прогрессе клуба за последние годы.
Самое главное, что «Манчестер Сити» в следующем сезоне снова бороться за трофей, даже если в этом году мы победим. После чемпионского титула в АПЛ мы не опускались ниже второго места в таблице. Это означает, что у нас есть стабильность, мы всегда боремся за титул. Именно так вы становитесь клубом, который уважают.
Один трофей можно выиграть случайно, но мы находимся на вершине долгое время. И я этим очень горжусь. МС всегда борется за трофеи. Надеюсь, что мы пройдём в 1/4 финала Лиги чемпионов в этом году.
Пелегрини и Манчини добиавлись аналогичных результатов.
Пелегрини и Манчини добиавлись аналогичных результатов.
"Надеюсь, что мы пройдём в 1/4 финала Лиги чемпионов в этом году."
"Надеюсь, что мы пройдём в 1/4 финала Лиги чемпионов в этом году."