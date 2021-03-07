Эль-Шаарави рассказал о тактической системе «Ромы»

Нападающий Стефан Эль-Шаарави рассказал о тактической схеме «Ромы».
«Рома» использует тактическую систему, которая очень похожа на ту, что мы использовали в прошлом. Только здесь два атакующих полузащитника играют в центре, раньше они располагались на флангах.
У нас есть много качественных игроков, поэтому нет никаких проблем с перестановкой позиций.
Напомним, что Эль-Шаарави недавно вернулся в «Рому».
Плюс у «Ромы» очень сильно поставлена игра дома. Только одно поражение за весь сезон, да и то против наших, которые необъяснимым чудом в гостях выигрывают больше всех.
А вот против команд из топ-списка римляне прям откровенно сливают. Будто боятся играть открыто и смело. Если эту проблему решат, то получится грозная стабильная сила, которая будет пострашнее «Аталанты» и «Ювентуса».
Плюс у «Ромы» очень сильно поставлена игра дома. Только одно поражение за весь сезон, да и то против наших, которые необъяснимым чудом в гостях выигрывают больше всех.
А вот против команд из топ-списка римляне прям откровенно сливают. Будто боятся играть открыто и смело. Если эту проблему решат, то получится грозная стабильная сила, которая будет пострашнее «Аталанты» и «Ювентуса».