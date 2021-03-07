Эль-Шаарави рассказал о тактической системе «Ромы»

Нападающий рассказал о тактической схеме «Ромы».

«Рома» использует тактическую систему, которая очень похожа на ту, что мы использовали в прошлом. Только здесь два атакующих полузащитника играют в центре, раньше они располагались на флангах.

У нас есть много качественных игроков, поэтому нет никаких проблем с перестановкой позиций.