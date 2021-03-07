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Эль-Шаарави рассказал о тактической системе «Ромы»

07 марта 2021, 14:33

Нападающий Стефан Эль-Шаарави рассказал о тактической схеме «Ромы».

«Рома» использует тактическую систему, которая очень похожа на ту, что мы использовали в прошлом. Только здесь два атакующих полузащитника играют в центре, раньше они располагались на флангах.

У нас есть много качественных игроков, поэтому нет никаких проблем с перестановкой позиций.

Напомним, что Эль-Шаарави недавно вернулся в «Рому».

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
07 марта в 19:19
У «Ромы» сильная сторона в том, что они практически не теряют очки. Хотя даже упакованные зебры, гасперинцы и сине-черные рожают себе проблемы даже с аутсайдерами лиги. Про наших вообще молчу.
Плюс у «Ромы» очень сильно поставлена игра дома. Только одно поражение за весь сезон, да и то против наших, которые необъяснимым чудом в гостях выигрывают больше всех.
А вот против команд из топ-списка римляне прям откровенно сливают. Будто боятся играть открыто и смело. Если эту проблему решат, то получится грозная стабильная сила, которая будет пострашнее «Аталанты» и «Ювентуса».
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ RomzesRZN (раскрыть)
07 марта в 16:29
Стабильности не хватает. Иногда прям радуют игрой, бывает, что не понимаешь - куда все девается.
RomzesRZN
RomzesRZN ответ Leha-ha50 (раскрыть)
07 марта в 15:29
Да последний год наоборот аутсайдеров на изи выносим, а с конкурентами почти все матчи слили. Если б не последний факт, вполне б за золото поборолись.

В принципе сейчас подобралась вполне симпатичная команда, возможно даже сильнейшая со времён эдак 2005 года, когда блистали Император, Кассано, Манчини, де Росси и т.д
Leha-ha50
Leha-ha50
07 марта в 14:59
Жаль, что Рома перестала бороться за чемпионство. С уходом Тотти результаты стали явно скромнее. Попадание в ЛЧ стало большой удачей. Команде явно не хватает стабильности. Могут с лидерами на равных сыграть, а потом провалиться с аутсайдером. Хочется видеть Рому в лидерах, но пока - это маловероятно.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 марта в 14:37
Сегодня схема поможет,посмотрим!
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