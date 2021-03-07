Фаулер сравнил возможный уход Салаха с переходом Коутиньо в «Барселону»

Бывший футболист «Ливерпуля» считает, что «красным» не нужно удерживать , если он хочет уйти.

Если игрок пытается уйти, отпустите его. Я не собираюсь критиковать Салаха, мне он очень нравится. Но я искренне верю, что трансферы сейчас в значительной степени зависят от того, чего хотят игроки, поэтому диктовать условия будет он, а не «Ливерпуль».

Если игрок хочет уйти, мы должны принять его желание. Юрген Клопп сказал то же самое. Он не хочет, чтобы в клубе был кто-то, кто не хочет играть за эту команду.

Я считаю, что именно так он относился к Филиппе Коутиньо. Они продали его, чтобы купить ван Дейка и Алиссона. Клопп не хотел видеть в команде Коутиньо, потому что считал его отношение неправильным, и в конце концов, он не хотел, чтобы это делало атмосферу в раздевалке хуже.

Так что, если Салах действительно недоволен, если он расстроен, что ему не дали новый контракт или что-то еще, тогда продайте его как можно дороже, чтобы усилить состав на эти деньги.