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Фаулер сравнил возможный уход Салаха с переходом Коутиньо в «Барселону»

07 марта 2021, 14:45

Бывший футболист «Ливерпуля» Робби Фаулер считает, что «красным» не нужно удерживать Мохамеда Салаха, если он хочет уйти.

Если игрок пытается уйти, отпустите его. Я не собираюсь критиковать Салаха, мне он очень нравится. Но я искренне верю, что трансферы сейчас в значительной степени зависят от того, чего хотят игроки, поэтому диктовать условия будет он, а не «Ливерпуль».

Если игрок хочет уйти, мы должны принять его желание. Юрген Клопп сказал то же самое. Он не хочет, чтобы в клубе был кто-то, кто не хочет играть за эту команду.

Я считаю, что именно так он относился к Филиппе Коутиньо. Они продали его, чтобы купить ван Дейка и Алиссона. Клопп не хотел видеть в команде Коутиньо, потому что считал его отношение неправильным, и в конце концов, он не хотел, чтобы это делало атмосферу в раздевалке хуже.

Так что, если Салах действительно недоволен, если он расстроен, что ему не дали новый контракт или что-то еще, тогда продайте его как можно дороже, чтобы усилить состав на эти деньги.

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Все комментарии
AmIIIeR89
AmIIIeR89
07 марта в 18:26
Как по мне, Салах уже прошел свой пик формы. Ливеру продавать его нужно, как можно скорее
Ozabot
Ozabot
07 марта в 17:02
Лучше продать на пике и усилиться, а то про регулярные посленовогодние спады «Ливерпуля» не шутила только наша экономика.
Хотя, есть ощущение, что Клопп уже достиг своего предела в «Ливерпуле» и ему тоже нужно сменить обстановку.
ЮЗИК
ЮЗИК
07 марта в 16:09
Эта тактика имеет право на жизнь
Dima salev
Dima salev
07 марта в 15:48
Салах пару лет хорошо играл и ведёт себя как Месси и Роналду. Но Салаху до них как до луну
Брулин
Брулин
07 марта в 15:13
Про возможные разногласия Салаха и Клоппа верю (у кого их нет?), частично верю в уход Салаха, почти не верю в приход Мбаппе (вряд ли согласится надолго осесть в таком городе как Ливерпуль после Парижа и наличии перспектив в Мадриде).
STVA 1
STVA 1 ответ particular (раскрыть)
07 марта в 15:10, ред.
Коут тоже так думал... Единственное у кого получается это у Санька Табуреткина. Он здесь всех вертел, а теперь продолжает это делать в Италии)))
Остапчук 67
Остапчук 67
07 марта в 15:04
Салах перестал прогрессировать
particular
particular
07 марта в 15:01
Много психологии, а по факту, впереди решений об уходе следуют неуёмные амбиции и желание избежать трудностей... Салах - не исключение... Хочет быть царём горы и считает, что нынче ему все должны, а он вправе выбирать...
DXTK
DXTK
07 марта в 14:54
Фаулэр по себе судит)))))
dzvinka
dzvinka
07 марта в 14:48
все логично
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 марта в 14:48
Зодрали эти сравнения...
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