ГлавнаяНовости

Консейсау: «Мы подготовились к тому, чтобы добиться успеха в матче с „Юве“»

вчера, 06:56
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 2Логотип футбольный клуб ПортуПортуЗакончился в доп. время

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау дал комментарий накануне ответного выездного матча с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

11 футболистов сыграют против других 11. Они сделают всё возможное, чтобы защитить честь эмблемы на своей груди. У «Порту» прекрасная, богатая история выступлений в этом турнире.

Мы подготовились к игре, чтобы добиться положительного результата. И для такого клуба, как «Порту», это может быть только победа.

Наставник «Ювентуса» Андреа Пирло заявил, что его будущее в туринском клубе не зависит от результата игры с «Порту».

Все новости
Пирло: «Увольнение Сарри? Меня привлекали для долгосрочного проекта»
Сегодня, 04:15 Комментарии2
Консейсау: «Эти матчи с „Ювентусом“ войдут в историю „Порту“»
Сегодня, 03:44 Комментарии2
Пирло — о Роналду и Рабьо: «Раньше они никогда не отворачивались от мяча»
Сегодня, 03:27 Комментарии1
Капелло: «Роналду и Рабьо испугались мяча. Непростительная ошибка»
Сегодня, 03:03 ФотоКомментарии2
Кьеза: «По второму тайму „Ювентус“ заслуживал пройти в четвертьфинал ЛЧ»
Сегодня, 02:48 Комментарии1
Эн-Несери: «Нам не повезло. „Боруссия“ забила свой единственный момент»
Сегодня, 02:10 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:25
Думаю сыграют вничью!
112910415
112910415
вчера в 08:12
встанут все в защиту !
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 08:03
На мой взгляд Ювентус любыми путями добьётся положительного для себя результата, чтобы пройти дальше.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:48
Настрой у них хороший, удачи смелым
mihaluch
mihaluch
вчера в 07:28
Результат непредсказуем но всё таки Юве выглядит предпочтительнее.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 07:21
Шапками не закидают.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 07:16
В игре и посмотрим.
beefs
beefs
вчера в 07:14
Игра покажет вашу готовность...
shlomo
shlomo
вчера в 07:02
Ну все относительно...игра будет хорошая...Порту запросто может в тупую поставить автобус, а то и два...:))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100