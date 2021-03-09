Консейсау: «Мы подготовились к тому, чтобы добиться успеха в матче с „Юве“»

Главный тренер «Порту» дал комментарий накануне ответного выездного матча с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

11 футболистов сыграют против других 11. Они сделают всё возможное, чтобы защитить честь эмблемы на своей груди. У «Порту» прекрасная, богатая история выступлений в этом турнире.

Мы подготовились к игре, чтобы добиться положительного результата. И для такого клуба, как «Порту», это может быть только победа.