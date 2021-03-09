Ханданович: «Матч с „Аталантой“ был тяжёлым. Пришлось немного потерпеть»

Голкипер «Интера» прокомментировал победу над «Аталантой» (1:0) в матче 26-го тура Серии А.

Мы ожидали трудного матча, потому что «Аталанта» — прекрасная команда. Они демонстрируют это и в Италии, и в Европе. Играть против них нелегко. Думаю, в этом матче нам пришлось немного потерпеть, но мы выиграли и таким образом.

В таких матчах решают детали. «Аталанта» была опасна в первом тайме, но мы хорошо и удачно сработали, не пропустив гол, и затем забили сами.

Это была тяжелая игра как в физическом, так и в тактическом смысле. Важно побеждать в каждом матче, потому что во всех играх на кону три очка. Это была важная победа для турнирной таблицы.