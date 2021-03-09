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Ханданович: «Матч с „Аталантой“ был тяжёлым. Пришлось немного потерпеть»

вчера, 05:17
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 0Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Голкипер «Интера» Самир Ханданович прокомментировал победу над «Аталантой» (1:0) в матче 26-го тура Серии А.

Мы ожидали трудного матча, потому что «Аталанта» — прекрасная команда. Они демонстрируют это и в Италии, и в Европе. Играть против них нелегко. Думаю, в этом матче нам пришлось немного потерпеть, но мы выиграли и таким образом.

В таких матчах решают детали. «Аталанта» была опасна в первом тайме, но мы хорошо и удачно сработали, не пропустив гол, и затем забили сами.

Это была тяжелая игра как в физическом, так и в тактическом смысле. Важно побеждать в каждом матче, потому что во всех играх на кону три очка. Это была важная победа для турнирной таблицы.

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ДСА
ДСА
вчера в 06:34
Устранили одного из конкурентов.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 06:03
Теперь очки терять нельзя.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 05:22
Интеру терять очки нельзя!
ОПС
ОПС
вчера в 05:21
Сейчас каждый матч будет тяжелым. Так что запасайтесь терпением.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 05:21
Три очка взяли. Хорошо
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