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Конте: «„Интер“ фактически отдалил „Аталанту“ от борьбы за титул»

вчера, 03:53
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 0Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу над «Аталантой» (1:0) в матче 26-го тура Серии А.

Мы снова вернули свой отрыв в 6 очков. Мы играли позже остальных и знали, что наш прямой соперник [«Милан»] обыграл «Верону», а «Ювентус» — победил «Лацио». Они приблизились, и это давление будет неизбежно расти до самого конца сезона. Вдобавок, мы играли против «Аталанты» — команды, которая отбирает очки у больших клубов. Это трудный, жёстки соперник, и если вы недостаточно хорошо к нему подготовитесь, то рискуете проиграть.

Это три важных очка в матче с отличной командой. Фактически мы отдалили «Аталанту» от борьбы за Скудетто в том смысле, что мы опережаем её на 13 очков. Я считаю «Аталанту» соперником, который, созрев в еврокубковых матчах, претендует не только на место в Лиге чемпионов, но и на Скудетто. Сегодня «Аталанта» была менее агрессивна и побаивалась нас. Давайте не будем забывать, что у нас лучшая атака в лиге, и мы играли против команды с лучшей атакой после нас.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 08:14
Одни из самых результативных команд Европы забили один гол на двоих. "Интер" выиграл матч практически с одного удара в створ ворот, продемонстрировав, что они еще могут качественно отыграть в обороне и добиться нужного результата. Уже к середине второго тайма появилось ощущение, что "Аталанта" не сможет пробить защитные редуты "Интера". Команда Конте продемонстрировала яркий образец игры на результат.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 05:16
Жаль конечно)) но по заслугам))
ОПС
ОПС
вчера в 04:19
Аталанта, похоже, отвалилась в гонке.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 04:18
Могли в ничью сыграть!
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