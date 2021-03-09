Конте: «„Интер“ фактически отдалил „Аталанту“ от борьбы за титул»

Главный тренер «Интера» прокомментировал победу над «Аталантой» (1:0) в матче 26-го тура Серии А.

Мы снова вернули свой отрыв в 6 очков. Мы играли позже остальных и знали, что наш прямой соперник [«Милан»] обыграл «Верону», а «Ювентус» — победил «Лацио». Они приблизились, и это давление будет неизбежно расти до самого конца сезона. Вдобавок, мы играли против «Аталанты» — команды, которая отбирает очки у больших клубов. Это трудный, жёстки соперник, и если вы недостаточно хорошо к нему подготовитесь, то рискуете проиграть.

Это три важных очка в матче с отличной командой. Фактически мы отдалили «Аталанту» от борьбы за Скудетто в том смысле, что мы опережаем её на 13 очков. Я считаю «Аталанту» соперником, который, созрев в еврокубковых матчах, претендует не только на место в Лиге чемпионов, но и на Скудетто. Сегодня «Аталанта» была менее агрессивна и побаивалась нас. Давайте не будем забывать, что у нас лучшая атака в лиге, и мы играли против команды с лучшей атакой после нас.