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Бонуччи: «Ожидаем, что „Порту“ приедет играть, а не обороняться»

вчера, 06:36
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Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от ответного матча с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы выйдем на поле с духом «Ювентуса». Мы с уважением отнесёмся к «Порту», но с рвением и желанием мы способны добиваться отличных результатов.

Мы должны соблюдать осторожность, чтобы не поддаться желанию сразу же любой ценой забить гол. Ожидаем, что «Порту» приедет сюда играть, а не обороняться.

Напомним, первый матч в Португалии завершился поражением туринцев (1:2).

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:04
Очень тяжёлый матч ожидается. Порту очень хорошо играет в обороне два Икаруса и один Пазик !!! Юве придётся нелегко если не пересядет со старых Жигулей (Фиат) на Феррари !!! Удачи Старушке !!! Всем добра !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:01
Порту осталось сыграть тактически грамотно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:43
Португальцы могут и наказать Юве.
112910415
112910415
вчера в 08:19
ага ! Порту немедленно бросится в атаку, размахивая шашками !...
...именно обороняться гости и намерены
ДСА
ДСА
вчера в 07:56
Порту будет ставить автобус.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 07:25
Счёт будет 1-1
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 07:18
Вам нужно выигрывать.
1bear
1bear
вчера в 06:43
Юве обязан проходить Порту,но будет нелегко...
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