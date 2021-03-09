Бонуччи: «Ожидаем, что „Порту“ приедет играть, а не обороняться»

Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от ответного матча с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Мы выйдем на поле с духом «Ювентуса». Мы с уважением отнесёмся к «Порту», но с рвением и желанием мы способны добиваться отличных результатов.
Мы должны соблюдать осторожность, чтобы не поддаться желанию сразу же любой ценой забить гол. Ожидаем, что «Порту» приедет сюда играть, а не обороняться.
Напомним, первый матч в Португалии завершился поражением туринцев (1:2).
...именно обороняться гости и намерены
...именно обороняться гости и намерены