Бонуччи: «Ожидаем, что „Порту“ приедет играть, а не обороняться»

Капитан «Ювентуса» поделился ожиданиями от ответного матча с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы выйдем на поле с духом «Ювентуса». Мы с уважением отнесёмся к «Порту», но с рвением и желанием мы способны добиваться отличных результатов.

Мы должны соблюдать осторожность, чтобы не поддаться желанию сразу же любой ценой забить гол. Ожидаем, что «Порту» приедет сюда играть, а не обороняться.