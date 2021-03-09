Хаверц: «Знаю, многие сомневаются во мне. Пришло время показать себя»

Полузащитник «Челси» дал комментарий после победы над «Эвертоном» (2:0) в матче 27-го тура АПЛ .

Хаверц помог лондонцам открыть счёт (после удара 21-летнего хавбека мяч рикошетом от Бена Годфри залетел в ворота «ирисок») и заработал пенальти для своей команды. Также VAR отменил гол Хаверца на 55-й минуте.

Трудно сказать, было ли это моё лучшее выступление за «Челси», но первые несколько месяцев были трудными. Надеюсь, что теперь я стану намного увереннее и буду продолжать в том же духе.

Конечно, было нелегко приехать сюда, где всё для меня в новинку. Я здесь уже семь месяцев, так что пришло время показать себя.

Я знаю, что многие сомневаются во мне. Я просто продолжаю работать и делать своё дело, стараясь помогать команде на каждой тренировке и в каждом матче. Это самое главное.