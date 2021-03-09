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Хаверц: «Знаю, многие сомневаются во мне. Пришло время показать себя»

вчера, 04:49
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц дал комментарий после победы над «Эвертоном» (2:0) в матче 27-го тура АПЛ.

Хаверц помог лондонцам открыть счёт (после удара 21-летнего хавбека мяч рикошетом от Бена Годфри залетел в ворота «ирисок») и заработал пенальти для своей команды. Также VAR отменил гол Хаверца на 55-й минуте.

Трудно сказать, было ли это моё лучшее выступление за «Челси», но первые несколько месяцев были трудными. Надеюсь, что теперь я стану намного увереннее и буду продолжать в том же духе.

Конечно, было нелегко приехать сюда, где всё для меня в новинку. Я здесь уже семь месяцев, так что пришло время показать себя.

Я знаю, что многие сомневаются во мне. Я просто продолжаю работать и делать своё дело, стараясь помогать команде на каждой тренировке и в каждом матче. Это самое главное.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 07:41
Лиха беда начало.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:44
Время у него ещё будет себя показать
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 06:34
В этой игре везение было на стороне Хаверца.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 05:33
Один матч ему удался.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 05:03
Ты это скажи после несколько таких игр, а не после одного.
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