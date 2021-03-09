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Анчелотти: «Нужно быть честными. Мы с „Челси“ на разных уровнях»

вчера, 02:11
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Челси» (0:2) в матче 27-го тура АПЛ.

«Челси» играл лучше нас и заслужил победу. Мы хорошо оборонялись в течение 30 минут. После первого гола игра стала сложной для нас. «Челси» — хорошая команда.

Джордан [Пикфорд] сыграл хорошо. Что касается пенальти, он может [отбивать] лучше, но это не отменяет его выступления. Думаю, пенальти там был.

У нас не было много возможностей забить. Был шанс у Ришарлисона. Но мы должны быть честными, мы на разных уровнях. Мы не можем играть в открытый футбол против такой команды. План заключался в том, чтобы сыграть так же, как с «Ливерпулем», но в том матче мы забили быстрый гол.

Мы намерены бороться за попадание в еврокубки до последней игры. Мы разочарованы этим поражением, но трагедии нет. Ждём следующего матча.

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Сантус
Сантус
вчера в 02:21
Невозмутим,благороден и справедлив.Это Папа Карло господа..)
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